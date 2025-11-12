Radu Drăgușin revine pe teren după 10 luni! Cel mai scump fotbalist român din istorie

Fundașul de 23 de ani și-a terminat recuperarea și este așteptat să joace în pauza internațională din noiembrie.

După mai bine de zece luni de pauză, Radu Drăgușin este gata să revină pe gazon. Fundașul central al lui Tottenham, în vârstă de 23 de ani, a fost nevoit să treacă printr-o perioadă extrem de dificilă după ce, pe 30 ianuarie, a suferit o ruptură de ligament încrucișat — una dintre cele mai grave accidentări din fotbal.

Procesul de recuperare a fost mai lung decât se estima inițial. Deși se discuta despre o posibilă revenire în luna august, Drăgușin a preferat să nu forțeze, pentru a evita o recidivă. Potrivit publicației britanice Standard, stoperul român se află acum la finalul programului de refacere și ar urma să dispute primul său meci după accidentare în această lună, în timpul pauzei internaționale.

Radu Drăgușin nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru partidele amicale ale României cu Bosnia și San Marino, preferând să rămână la Londra, unde Tottenham va juca un meci amical în perioada de întrerupere a campionatului. Stafful tehnic al echipei îl vede apt pentru primele minute de joc, într-un test care ar putea marca oficial revenirea sa pe teren.

Revenire așteptată de Tottenham și de fanii României

Transferat la începutul anului de la Genoa, pentru o sumă-record care îl face cel mai scump fotbalist român din istorie, Drăgușin este considerat una dintre marile speranțe defensive ale clubului londonez. Absența lui de aproape un an a fost o pierdere importantă pentru Tottenham, care a fost nevoită să improvizeze în linia defensivă în mai multe rânduri.

Deși nu figurează pe lista UEFA a clubului pentru faza grupelor din Champions League, Radu Drăgușin va putea fi înregistrat în lotul pentru rundele eliminatorii, la iarnă. Englezii notează că fundașul are șanse mari să prindă echipa în a doua parte a sezonului, odată cu intensificarea calendarului competițional.

Tottenham are în față o serie dificilă de meciuri europene, împotriva unor adversari precum PSG, Slavia Praga, Borussia Dortmund și Eintracht Frankfurt.

Revenirea lui Drăgușin reprezintă o veste excelentă nu doar pentru club, ci și pentru naționala României. Cu un potențial uriaș și o maturitate defensivă tot mai pronunțată, fotbalistul crescut la Juventus este așteptat să devină un pilon de bază în lotul tricolorilor odată ce va reveni la forma maximă.

După luni întregi de muncă în sala de forță și recuperare medicală, Radu Drăgușin este pregătit să lase în urmă cel mai lung coșmar al carierei sale și să revină acolo unde îi este locul — pe teren, în centrul apărării unei echipe de top din Premier League.

