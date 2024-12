Fiorentina este ultima echipă italiană interesată de serviciile lui Radu Drăgușin, după ce în presa din Italia au apărut informații și despre un interes din partea altor mari cluburi, precum Napoli și Juventus.

Radu Drăgușin rămâne la Tottenham, după ce Fiorentina îl luase în vizor

Totuși, se pare că Tottenham nu are intenția de a-l lăsa să plece în această iarnă. În ciuda criticilor și a zvonurilor, Drăgușin ar putea să rămână în continuare la echipă și să lupte pentru un loc în primul 11.

Jucătorul român a impresionat în trecut în Serie A, la Genoa, iar un transfer într-un club italian mai mare ar putea fi tentant pentru el. Totuși, rămâne de văzut dacă Radu Drăgușin va alege să accepte o astfel de provocare sau dacă va decide să își continue evoluția în Premier League, demonstrând că poate să facă față criticilor și să lupte pentru a-și câștiga locul în echipă.

În contextul actual, în care Tottenham se confruntă cu o criză de accidentări, este puțin probabil ca Drăgușin să fie lăsat să plece în ianuarie.

Conform celor de la Tottenham Hotspur News, el va trebui să își câștige locul în echipă atunci când jucătorii accidentați vor reveni, iar perioada următoare ar putea fi crucială pentru viitorul său la club.

„Drăgușin și-a făcut un nume jucând la Genoa, în Italia. Prin urmare, dacă un club italian și mai mare ar face un pas înainte și și-ar arăta interesul, ar fi de înțeles dacă românul ar fi tentat de o mutare, mai ales având în vedere criticile pe care le-a primit de când a ajuns în Premier League.

Cu toate acestea, Drăgușin are și oportunitatea de a refuza interesul din Italia și de a lupta pentru un loc sub comanda lui Ange Postecoglou, demonstrând astfel că are forță mentală”, scrie sursa citată.

