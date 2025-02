Radu Drăgușin, accidentare gravă la Tottenham! Postecoglou: „O pierdere uriașă”

Managerul londonezilor a explicat impactul absenței fundașului român și măsurile luate pentru a evita noi probleme medicale în lot

Drăgușin, indisponibil cel puțin șase luni

Tottenham Hotspur a suferit o pierdere importantă în defensivă, după ce Radu Drăgușin a fost diagnosticat cu ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept. Accidentarea s-a produs în partida din Europa League împotriva lui Elfsborg, scor 3-0 pentru Spurs, iar fundașul român urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, ceea ce îl va ține departe de teren pentru minimum șase luni.

Managerul Ange Postecoglou a vorbit despre accidentarea lui Drăgușin și a recunoscut că absența sa reprezintă o lovitură grea pentru echipă.

„Pierderea lui Radu pentru tot restul sezonului a fost o lovitură uriașă. O mare dezamăgire și pentru el, și pentru noi. A fost bun pentru noi în toată această perioadă, a jucat fiecare meci și este totuși tânăr pentru un stoper”, a declarat tehnicianul australian.

Măsuri pentru protejarea jucătorilor și un transfer necesar

Postecoglou a explicat că accidentarea gravă a lui Drăgușin a evidențiat necesitatea de a aduce un nou fundaș central în lot. Drept urmare, Tottenham a reușit să-l împrumute pe Kevin Danso (Lens), cu obligație de cumpărare la finalul sezonului, pentru 25 de milioane de euro, exact suma plătită pentru transferul lui Drăgușin în ianuarie 2024.

În plus, tehnicianul londonezilor a decis să adopte o strategie mai precaută în gestionarea problemelor medicale din lot. Astfel, Micky van de Ven și Cristian Romero, doi dintre fundașii de bază ai echipei, nu vor fi forțați să revină pe teren mai devreme decât este recomandat medical.

„După ce am rămas fără Radu, am decis să nu mai risc pierderea altor băieți. Am simțit că trebuie să avem mai multă grijă cu Van de Ven și Romero. Nu cred că erau gata să reintre în intensitatea Premier League”, a precizat Postecoglou.

Van de Ven, care a fost utilizat doar 45 de minute în partida cu Elfsborg, nu a mai fost folosit de atunci, iar Romero, absent de la începutul lui decembrie, este menajat în continuare.

Drăgușin, scos de pe lista UEFA pentru Europa League

În contextul accidentării pe termen lung, Tottenham a luat decizia de a-l scoate pe Radu Drăgușin de pe lista UEFA pentru fazele eliminatorii ale Europa League. Spurs s-a calificat direct în optimile competiției, unde va înfrunta câștigătoarea meciului dintre Alkmaar și Galatasaray sau cea dintre Midtjylland și Real Sociedad.

