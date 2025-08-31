Vizita, calificată de Kremlin drept „fără precedent”, durează patru zile și marchează una dintre cele mai vizibile apariții externe ale liderului rus, de la începutul războiului din Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a aterizat duminică la Tianjin, important oraș-port din nordul Chinei, pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS). Vizita, calificată de Kremlin drept „fără precedent”, durează patru zile și marchează una dintre cele mai vizibile apariții externe ale liderului rus de la începutul războiului din Ucraina.

La sosire, Putin a fost întâmpinat cu onoruri oficiale și covor roșu, în cadrul unei ceremonii transmise pe larg de presa rusă. Beijingul a subliniat, prin televiziunea publică CCTV, că relațiile dintre China și Rusia sunt „la cel mai înalt nivel din istorie” și reprezintă un parteneriat „matur și strategic” între două mari puteri.

Summitul OCS, găzduit de președintele Xi Jinping, reunește circa 20 de lideri mondiali, printre care și premierul Indiei, Narendra Modi. Inițial centrat pe securitate și combaterea terorismului, blocul regional și-a lărgit în ultimii ani aria de acțiune către cooperare economică și militară, devenind o platformă de afirmare pentru țările care vor să contrabalanseze influența Statelor Unite.

China intenționează să folosească reuniunea drept vitrină diplomatică pentru „Sudul Global”, adică statele emergente și în curs de dezvoltare, dar și ca o demonstrație de solidaritate față de Rusia, afectată de sancțiuni și de costurile invaziei din Ucraina.

Într-un interviu acordat agenției Xinhua, Putin a criticat din nou sancțiunile occidentale, catalogându-le drept „discriminatorii” și subliniind că Moscova și Beijingul au o poziție comună împotriva acestor măsuri.

