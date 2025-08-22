„Putea fi 10-4!” Antrenorul lui Hacken, surprins de meciul nebun cu CFR Cluj

Jens Gustafsson a recunoscut că se aștepta la un adversar dificil și a rămas surprins de desfășurarea partidei câștigate cu 7-2.

Hacken a produs una dintre cele mai categorice victorii din istoria preliminariilor europene, 7-2 împotriva lui CFR Cluj, în prima manșă a play-off-ului Conference League. La finalul partidei, antrenorul suedezilor, Jens Gustafsson (46 de ani), a analizat succesul și a oferit o declarație surprinzătoare despre proporțiile scorului.

„Aceasta a fost o victorie importantă. Am arătat încă o dată că ne revenim după o mare dezamăgire (n.r. – eșecul 0-2 cu Oster, în campionat). Suntem eficienți și marcăm goluri din ocaziile noastre. Cifrele pot arăta că am înfruntat o echipă mai puțin bună, dar nu a fost cazul. CFR Cluj a fost amenințătoare tot timpul. Per total, meciul s-ar fi putut termina 10-4, ceea ce este puțin ciudat”, a declarat Gustafsson, conform Digi Sport.

„Când am analizat Clujul, era o echipă dificilă”

Tehnicianul a subliniat că, înaintea confruntării, analizele arătau că CFR Cluj este o formație greu de destabilizat. Totuși, eficiența deosebită a jucătorilor săi și erorile repetate ale ardelenilor au dus la scorul categoric.

„Dar asta se întâmplă uneori. Suntem mândri de performanță și de rezultat. Când am analizat Clujul, era o echipă dificilă împotriva căreia îți creezi greu ocazii de gol”, a mai spus antrenorul lui Hacken.

În ciuda proporțiilor scorului, Gustafsson a recunoscut că și CFR Cluj și-a creat suficiente oportunități pentru a înscrie mai multe goluri, ceea ce transformă acest rezultat într-unul spectaculos și atipic.

