Mii de nepalezi au ieșit în stradă în principal în Kathmandu, protestând față de decizia guvernului de a bloca accesul la platforme de socializare precum Facebook, YouTube, X și LinkedIn.

Fenomenul, denumit „protestul generației Z”, reflectă frustrarea tinerilor din Nepal față de corupție și lipsa de transparență. În timpul manifestațiilor, cel puțin 19 persoane au murit, iar peste 100 au fost rănite după confruntări violente între protestatari și forțele de ordine.

Unii protestatari, majoritatea tineri, au pătruns cu forța în complexul Parlamentului de la Kathmandu, spărgând bariere și dând foc unor ambulanțe.

Măsuri de ordine extrem de dure și stare de urgență

Poliția a folosit tunuri de apă, bastoane și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea. Armata a fost dislocată în zona parlamentului, iar starea de urgență a fost extinsă până la ora 22:00, fiind plasată în zona din fața biroului prim-ministrului și a clădirilor guvernamentale din Kathmandu.

Guvernul a motivat decizia prin „combaterea utilizării abuzive, inclusiv a conturilor false și propagandei hate”, și a afirmat că „vizează crearea unui mediu destinat protejării și exercitării libere a libertății de exprimare”.

Cu toate acestea, guvernul nepalez a ridicat luni seara interdicția asupra platformelor de socializare.

Un exod în creștere și problemele socio-economice ale Nepalului

Nepalul se confruntă cu o migrație masivă a tinerilor care pleacă în străinătate pentru a munci sau studia, alimentând nemulțumirea față de corupție și lipsa de perspective economice.

Guvernul lui Oli a fost criticat pentru lipsa de inițiative în combaterea acestor probleme.

