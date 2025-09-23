Promisiuni încălcate pentru David Popovici! Campionul olimpic, obligat să se antreneze din nou în balon

Înotătorul român și-a exprimat dezamăgirea față de amânarea lucrărilor de modernizare a bazinului de la „Lia Manoliu”.

David Popovici (21 de ani), campion olimpic la Paris 2024, a reacționat public după ce modernizarea bazinului acoperit de la Complexul Sportiv „Lia Manoliu” a fost din nou amânată. Sportivul se vede nevoit să înceapă pregătirea de iarnă în aceleași condiții dificile, sub un balon presostatic, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți.

„Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului de la ‘Lia Manoliu’, pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare. Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit totuși să fac performanță. Numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau în alte orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze.”

Înotătorul a subliniat că, în ciuda dificultăților, va relua antrenamentele în două-trei săptămâni și că și-a regăsit dorul de rutină după pauza post-olimpică.

„Naționala bazinelor” încă lipsește, dar copiii vin în număr mai mare la înot

Popovici a remarcat și un aspect pozitiv: interesul tot mai mare al copiilor pentru sport și, în special, pentru înot.

„În comparație cu acum cinci ani, eu sunt destul de pozitiv, mi se pare că sunt mai mulți copii care fac sport, parcă văd mai mulți copii mișcându-se, făcând sport. Cu atât mai mult mă bucur văzându-i venind la bazin. E plăcut să aud patroni de bazine spunându-mi după rezultatele mele că nu mai au loc pentru copii.”

Declarațiile sale vin în contextul în care, după Jocurile Olimpice de la Paris, campionul a cerut investiții reale în infrastructura sportivă, avertizând că medaliile nu pot ascunde lipsurile majore din bazele de antrenament.

Luni, Popovici a participat la lansarea celei de-a 10-a ediții a proiectului „România BeActive – Săptămâna Europeană a Sportului”, alături de numeroși sportivi de top, printre care Amalia Lică, Cătălin Chirilă, Alina Dumitru, Narcisa Lecușanu, Paula Ivan, Virgil Stănescu și Claudia Nechita.

Pe lângă performanțele din bazin, Popovici se implică activ și în susținerea viitorilor sportivi. Împreună cu Fundația Hope and Homes for Children, a reușit să strângă 105.900 de euro prin Programul Bursele DAR, bani care vor sprijini copiii și tinerii talentați, aflați în dificultate materială, dar cu rezultate remarcabile în sport, științe sau artă.

