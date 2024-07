Vânzările de produse inscripționate cu mesaje legate de Donald Trump au crescut semnificativ după tentativa de asasinat asupra fostului președinte, spre bucuria comercianților, notează Sky News.

Orice articol ce conține mesaje pro-Donald Trump este acum mai scump față de câteva zile în urmă. De asemenea, articolele cu mesaje referitoare la tentativa de asasinat se vând și ele foarte bine.

Tentativa de asasinare a lui Donald Trump a declanșat o frenezie în rândul mărfurilor online care poartă imaginea fostului președinte, conform Sky News.

Comercianții raportează vânzări excelente pentru produsele cu mesaje precum „Bulletproof”, „Legends Never Die”, „Grazed but not Dazed” și „Shooting Makes Me Stronger”.

Zhong Jiachi, în vârstă de 28 de ani, proprietarul Paxinico, un comerciant online de îmbrăcăminte, declară:

Vânzările au depășit toate așteptările mele. Nu mă așteptam ca Trump să aibă atât de mulți susținători.

Clienții sunt în special interesați de tricouri, pălării și steaguri ce conțin mesaje de susținere la adresa lui Donald Trump. Fostul președinte al SUA a crescut și în sondaje, ca urmare a incidentului petrecut în weekend, în urma căruia a fost rănit ușor la o ureche.