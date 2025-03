Alex Florența a subliniat că, în momente de criză, instituțiile statului trebuie să acționeze cu profesionalism, responsabilitate și curaj

Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat marți, în cadrul bilanțului Ministerului Public, că anul 2024 a fost marcat de provocări majore, generate de un proces electoral complex și de un fenomen infracțional fără precedent.

„Am traversat un an cu extrem de multe provocări, un an cu un proces electoral complex, un an în care a trebuit să ne adaptăm rapid unui fenomen social și infracțional de un nivel cu care nu eram familiarizați până atunci ”, a afirmat Florența, citat de News.ro.

El a subliniat că, în momente de criză, instituțiile statului trebuie să acționeze cu profesionalism, responsabilitate și curaj.

„Este important să înțelegem că, în momente de cumpănă este rolul instituțiilor esențiale ale statului să desfășoare activitatea în slujba cetățenilor și a statului”, a mai spus procurorul general.

Declarațiile vin în contextul unui an tensionat, în care justiția s-a confruntat cu presiuni, amenințări și provocări sistemice, pe fondul unor alegeri controversate.

