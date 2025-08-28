Protestul presupune blocarea activităților de urmărire penală, a supravegherii anchetelor, a participării la ședințele de judecată și a soluționării cererilor sau plângerilor

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin și cei de pe lângă Judecătoria Timișoara au hotărât să își suspende activitatea pe termen nedeterminat. Decizia vine ca reacție la proiectul de lege, privind modificarea pensiilor de serviciu, măsură pe care magistrații o consideră inacceptabilă.

Potrivit unui comunicat transmis joi, hotărârea a fost adoptată în cadrul Adunării Generale a procurorilor, desfășurată sub conducerea prim-procurorului adjunct, Violeta Filip. Suspendarea activității va rămâne în vigoare până când inițiatorii vor retrage propunerea legislativă.

Practic, protestul presupune blocarea activităților de urmărire penală, a supravegherii anchetelor, a participării la ședințele de judecată și a soluționării cererilor sau plângerilor. Singurele excepții sunt cauzele considerate urgente, precum cele care implică măsuri preventive privative de libertate sau ordine de protecție.

În același cadru, procurorii au decis să transmită Consiliului Superior al Magistraturii un punct de vedere oficial, solicitând avizarea negativă a proiectului de act normativ.

Astfel, magistrații din Caraș-Severin devin printre primii care adoptă o poziție fermă împotriva schimbărilor vizând pensiile speciale, prefigurând posibilitatea extinderii protestului și în alte unități de Parchet din țară.

