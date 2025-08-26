Probleme mari pentru Mircea Rednic la Standard! Conducerea belgienilor ia în calcul demiterea tehnicianului român

Presa din Belgia anunță că meciul următor va fi decisiv pentru viitorul lui Mircea Rednic.

Mircea Rednic (63 de ani) trece printr-o perioadă complicată pe banca lui Standard Liege, unde rezultatele și jocul echipei nu au convins conducerea clubului. Tehnicianul român riscă să își piardă postul dacă formația nu reușește un rezultat pozitiv în etapa următoare, contra celor de la OH Leuven.

Potrivit jurnaliștilor de la sudinfo.be, oficialii belgieni sunt tot mai nemulțumiți de modul în care evoluează echipa, mai ales după investițiile importante făcute în lot în această vară. Înfrângerea drastică din ultima rundă, 0-3 pe teren propriu cu Cercle Brugge, a accentuat presiunea pe umerii antrenorului.

„Oficialii lui Standard ar fi total nemulțumiți de jocul prestat de echipă, ținând cont de investițiile masive făcute la nivel de lot, în această vară”, notează sursa citată.

Rezultatele și transferurile lui Rednic la Standard

Standard Liege a avut un parcurs oscilant de la începutul sezonului, cu doar două victorii în cinci meciuri oficiale. Trupa lui Rednic a debutat cu un succes în Cupă, 2-0 contra lui RAAL La Louviere, însă în campionat rezultatele au alternat între egaluri și înfrângeri.

Evoluțiile au fost următoarele:

RAAL La Louviere – Standard Liege 0-2

Standard Liege – Dender 1-1

Standard Liege – Genk 2-1

Royale Union SG – Standard Liege 3-0

Standard Liege – Cercle Brugge 0-3

După aceste rezultate, Standard ocupă locul 8 în clasament, cu 7 puncte, o poziție considerată mult sub așteptările clubului și ale suporterilor.

În tentativa de a reconstrui echipa, Mircea Rednic a adus nu mai puțin de 11 jucători în această vară. Printre transferuri se regăsesc nume precum Rafiki Said, Ilay Camara, Adnane Abid, Dennis Eckert Ayensa, Casper Nielsen, Marco Ilaimaharitra, Tobias Mohr, Lucas Pirard, Nayel Mehssatou, Josue Homawoo și Thomas Henry.

Cu toate acestea, noile achiziții nu au reușit să aducă un plus evident, iar lipsa de consistență în joc a stârnit critici din partea presei și conducerii.

Partida cu OH Leuven, programată în următoarea etapă, este privită drept decisivă pentru viitorul lui Mircea Rednic. În cazul unui nou rezultat nefavorabil, conducerea Standard ar putea lua decizia de a schimba antrenorul chiar înainte de pauza competițională destinată echipelor naționale.

