Probleme grave la Ceahlăul! Clubul din Piatra Neamț a cerut intrarea în insolvență

Tribunalul Neamț a respins cererea de concordat preventiv, iar datoriile depășesc 2,5 milioane de euro.

Ceahlăul Piatra Neamț, club cu tradiție în fotbalul românesc, a ajuns la un moment critic. Pe 15 septembrie, oficialii moldovenilor au solicitat intrarea în insolvență, după ce Tribunalul Neamț le-a respins cererea de a intra în concordat preventiv.

Concordatul preventiv reprezintă ultima soluție prin care o societate poate evita insolvența, însă în acest caz datoriile masive au făcut imposibilă aplicarea acestei măsuri. Diferența esențială dintre cele două proceduri este faptul că în concordat e obligatorie plata tuturor datoriilor, pe când în insolvență acestea pot fi reduse sau șterse parțial.

Datorii uriașe și un viitor incert

Conform datelor publicate de supervizor.ro, datoriile Asociației Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, înființată în 2016, însumează 12.953.811 lei, adică aproximativ 2,59 milioane de euro.

În ultimii cinci ani fiscali, clubul a acumulat datorii în creștere de la an la an, iar anul 2024 a adus cel mai mare dezechilibru financiar, cu un minus de 1 milion de euro, aproape jumătate din totalul actual.

În aceste condiții, soarta clubului din Liga 2 este pusă sub semnul întrebării. Anton Măzărianu, finanțatorul echipei, a anunțat că se va retrage, iar fără implicarea autorităților locale, Ceahlăul riscă să dispară.

Acesta a declarat pentru Monitorul de Neamț: „Dacă nu intervin autoritățile, mediul privat cu siguranță nu o va face și, ca atare, acolo se va ajunge (n.r. – la desființare). Probabil, asta se și dorește! Unii vor să distrugă clubul în sensul că le place să bage bățul prin gard, nu neapărat că există o strategie clară de a distruge clubul. Așa au fost învățați, cum simt miros de sânge, imediat adâncesc rana.”

Totodată, Măzărianu a adăugat: „Oamenii aceștia, ușor-ușor, se vor elimina singuri. Dar, cu siguranță, conducerea clubului, în speță domnul Alistar și domnul Mahu, vor găsi la un moment dat soluții pentru a aduce un finanțator sau chiar pentru a obține sprijin din partea autorităților.”

Astfel, Ceahlăul Piatra Neamț se află într-o situație extrem de delicată, iar viitorul său depinde în mare măsură de sprijinul instituțional sau de apariția unui nou investitor dispus să salveze echipa.

