În zilele de 1- 5 martie 2025, Alteța Sa Regală Principesa Sofia a fost în vizită în Republica Polonă în orașele Varșovia, Wałbrzych și Sulejówek, fiind prima vizită externă a Familiei Regale a României, în anul 2025, potrivit romaniaregala.ro.



În contextul actual al politicii europene, vizita Alteței Sale Regale în Polonia, reprezentând pe Majestatea Sa Custodele Coroanei, a căpătat o semnificație aparte, având în vedere faptul că la 1 ianuarie 2025, Polonia a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene, aflându-se pentru a doua oară în acest rol, după aderarea sa la Uniunea Europeană în 2004.

Vizita oferă astfel oportunitatea de a explora perspectivele Poloniei asupra principalelor provocări europene și de a sublinia rolul său în dinamica politică a Uniunii.



Sâmbătă, 1 martie, Principesa Sofia a participat, la Castelul Ksiaż, la gala caritabilă anuală „Ambassadors of Wałbrzych” pe care îl vizitează pentru a șasea oară.

Fondurile strânse în urma licitației caritabile vor fi donate unor programe destinate copiilor defavorizați și cu dizabilități din orașul Wałbrzych, Polonia.

Foto credit romaniaregala.ro, martie 2025, Polonia

Obiectul oferit la licitație de Principesa Sofia a fost copia unui portret fotografic al Reginei Maria pe treptele Mănăstirii Hurezi și volumul Mănăstirea Română. Sărbătorind comunităţile spirituale ale României. Castelul a găzduit, în anul 2021, o expoziție cu fotografie de artă semnată de Alteța Sa Regală. De asemenea, Principesa a participat la edițiile galei din anii 2020 și 2024.

Foto credit romaniaregala.ro, martie 2025, Polonia

Principesa Sofia s-a întâlnit cu urmașii mareșalului Józef Piłsudski de Ziua Solidarității Româno-Polone

Luni, 3 martie 2025, Alteța Sa Regală Principesa Sofia a avut o întrevedere cu doamna Joanna Onyszkiewicz și cu domnul Krzysztof Jaraczewski, nepoții mareșalului Józef Piłsudski.

Foto credit romaniaregala.ro, martie 2025, Polonia

După amiază, Principesa Sofia a vizitat Muzeul Józef Piłsudski din orașul Sulejówek, participând la Ziua Solidarității româno-polone.



„România și Republica Polonă celebrează Ziua Solidarității Româno-Polone. Stabilită în comun în 2023, această zi este atât un simbol al legăturilor trainice care unesc poporul român și pe cel polonez, cât și un indicator semnificativ al interesului continuu și al dorinței celor două țări de a consolida și dezvolta în continuare Parteneriatul Strategic solid și cuprinzător împărtășit.

Data de 3 martie a fost aleasă pentru a marca aniversarea semnării documentului istoric „Convenția de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă” din 1921, completat de tratatele bilaterale de garanție din 1926 și 1931. Garanțiile reciproce de securitate erau destinate în primul rând contracarării agresiunilor neprovocate din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste”, transmite într-un comunicat Ministerul Afacerilor Externe.



În cadrul vizitei, împreună cu domnul Robert Andrzejczyk, directorul general al muzeului și doamna dr. Jadwiga Rodowicz-Czechowska, director adjunct al muzeului, au discutat despre consolidarea sectorului cultural din Polonia și despre inițiativele de susținere și promovare a turismului local. A fost evocată legătura istorică dintre mareșalului Józef Piłsudsk, Polonia și Casa Regală a României.

Principesa Sofia a evocat relațiile diplomatice româno-poloneze și relevanța pe scena politică de astăzi. De asemenea s-au adresat publicului Excelența Sa domnul Cosmin Onisii, ambasadorul României în Republica Polonă, Excelența Sa doamna Violeta Agrici, ambasadoarea Republicii Moldova în Republica Polonă, domnul Robert Andrzejczyk, domnul Ovidiu Dajbog-Miron, directorul Institutului Cultural Român din Varșovia, domnul Marek Prawda, Subsecretar de Stat al Ministerului Afacerilor Externe din Polonia și doamna Joanna Onyszkiewicz, nepoata mareșalului Józef Piłsudski.

În incheierea evenimentului Institutul Cultural Român de la Varșovia și Muzeului Józef Piłsudski din Sulejówek, în colaborare cu Ambasada României în Republica Polonă și Fundația Regală Margareta a României, a organizat un recital unic susținut de violonistul Paul Răducanu și pianistul Ionuț Diaconu.

Foto credit romaniaregala.ro, martie 2025, Polonia

Alteța Sa Regală Principesa Sofia alături de Excelența Sa domnul Cosmin Onisii, ambasadorul României în Republica Polonă, domnul Robert Andrzejczyk și domnul Ovidiu Dajbog-Miron directorul Institutului Cultural Român din Varșovia.

Foto credit romaniaregala.ro, martie 2025, Polonia

Alteța Sa Regală Principesa Sofia alături de Excelența Sa doamna Violeta Agrici, ambasadoarea Republicii Moldova în Republica Polonă.

Discursul Principesei Sofia la Muzeul Józef Piłsudski

Mister Undersecretary of State, Your Excellencies, Mr. Director, Ladies and gentlemen,

It is a pleasure to be here again, among you, to celebrate together another year of cooperation and partnership between Poland and Romania.

More than a hundred years ago, our countries officialised their alliance by signing the “Convention on Defensive Alliance between the Republic of Poland and the Kingdom of Romania” and laid the foundation of what was to become a sturdy and fruitful relation. Marshall Piłsudski, whose memory and legacy are celebrated here, at the Piłsudski Museum, had a close relationship with King Ferdinand, with whom he shared a vision of freedom and peace in Eastern Europe and beyond.

In the context of Poland’s Presidency of the Council of the European Union, it is more important than ever to remember figures such as Marshall Piłsudski and King Ferdinand, who worked tirelessly for the stability and protection of the interests of both countries. Their legacy is continued in our shared adhesion to Euro-Atlantic values and to the work committed to sustaining a secure, socially and economically prosperous future for us all.

The historical relevance of these two figures and their close friendship is echoed today in the solidarity and unwavering support that my family and I have for Poland.

In times of turmoil and divisiveness, it is also important to turn to common values of culture and art as uniting agents. I therefore salute the presence of the young talented musicians that are part of the Margareta of Romania Royal Foundation scholarship program, who will delight us tonight with their musical skills. I also congratulate the Piłsudski Museum, the Embassy of Romania in the Republic of Poland and the Romanian Cultural Institute in Warsaw for their many projects and valuable collaboration, which has made this celebratory event possible.

Today, my visit to Poland underlines once more the wholehearted friendship and affection of The Custodian of the Romanian Crown and of all our family for your country. I also wish that my presence will encourage promising young artists in both Poland and Romania to pursue their talents and contribute to the beauty that I continue to witness here.

Thank you!

Vizite la muzee reprezentative din acea zonă

Marti, 4 martie 2025, Principesa Sofia a vizitat Muzeul Fabricii Norblin, unde a fost întâmpinată de directorul Artur Setniewski. Alteța Sa Regală a vizitat spațiile expoziționale, a discutat despre modul în care patrimoniul industrial a fost conservat și integrat în noua arhitectură, precum și despre alte proiecte similare de dezvoltare și susținere a artei în Varșovia. Expoziția permanentă a Muzeului Fabricii Norblin are la bază 4 trasee de vizitare de bază: „Clădiri și arhitectură”, „Mașini și dispozitive”, „Produse” și „Oameni”. O cale suplimentară care leagă elementele cele mai importante și interesante ale căilor de bază este „Fabrica Norblin în scurt timp”, care este coordonată de ghizii muzeului.

Foto credit romaniaregala.ro, martie 2025, Polonia

După amiază Principesa Sofia a vizitat Muzeul Łażienki unde a fost întâmpinată de directoarea muzeului, doi doctoranzi care sunt responsabili de cultură și restaurare, alături de Ovidiu Dajbog-Miron directorul Institutului Cultural Român din Varșovia.

Foto credit romaniaregala.ro, martie 2025, Polonia

În încheierea vizitei Alteța Sa Regală a avut un prânz de lucru cu Excelența Sa domnul Cosmin Onisii și cu domnul Ovidiu Dajbog-Miron directorul Institutului Cultural Român din Varșovia, în care a trecut în revistă proiecte comune din viitorul apropiat.

Foto credit romaniaregala.ro, martie 2025, Polonia

