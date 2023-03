Primarul Sectorului 2 al Capitalei, amendat pentru neplata parcării

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 București, a fost amendat pentru neplata parcării, a mărturisit acesta pe pagina sa de Facebook.

„Am fost ieri la PMB şi mi-am luat amendă de parcare. Domnul care mi-a dat amenda m-a recunoscut şi şi-a cerut scuze că a trebuit să-mi dea.

Vreau să-l felicit că nu s-a lăsat impresionat de funcţie şi mi-a aplicat amenda pe care o meritam. Începem să arătăm a ţară normală atunci când primarii primesc aceeaşi amendă pe care o primesc şi cetăţenii fără funcţii publice.

De ce am primit amendă? Că am uitat să trimit codul de confirmare pentru plata taxei de parcare. Am fost neatent, iar acum trebuie să plătesc, dar o voi face bucuros.

Voi nu faceţi ca mine, urmaţi procesul până la capăt şi trimiteţi codul de validare, ca să nu luaţi amendă!”, a scris Radu Mihaiu.

