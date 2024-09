Prima doamnă a Franței va juca în serialul „Emily in Paris”

Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, va apărea în cel de-al patrulea sezon al popularului serial „Emily in Paris”, chiar dacă serialul a fost criticat în Franța.

Noile episoade, care vor include cameo-ul lui Macron, vor fi disponibile începând de joi. Conform revistei Elle, Macron nu a primit instrucțiuni speciale în ceea ce privește ținuta sa, purtând propriile haine.

Darren Star, creatorul serialului, a lăudat-o pe Brigitte Macron, afirmând că „are un mare talent”. Actrița Lily Collins, care interpretează rolul principal în „Emily in Paris”, a dezvăluit că apariția primei doamne a fost pregătită încă din 2022.

Brigitte Macron își continuă incursiunile în lumea televiziunii și filmului. În 2018, ea a apărut pentru prima dată pe ecran în serialul de comedie francez „Vestiaires”, care urmărește viața a doi înotători cu handicap. Recent, s-a anunțat că este în producție un film biografic în șase părți intitulat „Brigitte, une femme libre” (Brigitte, o femeie liberă), care va explora viața primei doamne a Franței.

„Emily in Paris” este un serial de comedie-dramă creat de Darren Star, cunoscut pentru lucrările sale iconice precum „Sex and the City”. Debutat pe Netflix în octombrie 2020, serialul a captat atenția publicului din întreaga lume cu farmecul său, stilul vizual distinctiv și povestea captivantă, și a devenit rapid un fenomen global.

Serialul o urmărește pe Emily Cooper, interpretată de Lily Collins, o tânără profesionistă în marketing din Chicago care se mută în Paris pentru a lucra la o agenție de marketing de lux.

Decizia de a accepta acest loc de muncă într-o metropolă europeană vine cu provocări imprevizibile, dar și cu oportunități care schimbă complet perspectiva și viața ei. De la început, Emily se confruntă cu dificultăți de adaptare la cultura franceză, diferențele de stil de lucru și relațiile interumane complexe.

Intriga principală a serialului este centrata pe călătoria lui Emily în adaptarea la viața pariziană, iar în această călătorie ea explorează nu doar provocările profesionale, dar și aspecte personale și romantice. Emily se vede prinsă între încercarea de a reuși în carieră, dezvoltarea unor noi relații și navigarea în intrigile și dinamica socială dintr-o cultură complet diferită.

