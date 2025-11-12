Pretențiile salariale îl țin pe loc! George Pușcaș riscă să rateze un nou transfer important

Atacantul român este dorit în Italia, dar cerințele sale financiare ridicate îngreunează negocierile cu Union Brescia.

Cariera lui George Pușcaș (29 de ani) traversează o nouă perioadă de incertitudine. După despărțirea de Bodrumspor, în vara acestui an, atacantul român nu și-a mai găsit echipă și riscă să rămână pe tușă și în 2026, din cauza pretențiilor sale salariale considerate prea mari de cluburile interesate.

Presa italiană scrie că Pușcaș este pe radarul celor de la Union Brescia, formație din Serie C, care luptă pentru promovarea în eșalonul secund. Totuși, deși discuțiile au început, mutarea pare complicată, întrucât reprezentanții fotbalistului ar fi cerut un salariu peste posibilitățile clubului.

„Union Brescia caută un nou atacant, iar românul este pe radarul conducerii. Echipa, clasată pe locul doi în Grupa A din Serie C, după favorita Vicenza, caută să întărească o linie ofensivă decimată de accidentări. Se pare că anturajul lui Pușcaș cere sume mari, dar negocierile s-ar putea încinge în perioada de transferuri”, au notat italienii.

În prezent, Union Brescia se află la 8 puncte de liderul L.R. Vicenza, iar conducerea vrea să aducă un atacant cu experiență care să ajute echipa în lupta pentru promovare. Totuși, în cazul lui Pușcaș, obstacolul financiar pare greu de depășit.

Salariu uriaș și transferuri ratate din cauza pretențiilor

În perioada petrecută în Turcia, la Bodrumspor, George Pușcaș ar fi avut un salariu de aproximativ 900.000 de euro pe an, sumă pe care fotbalistul ar fi încercat să o mențină și în negocierile recente. Aceasta a fost și cauza principală a eșecului unui posibil transfer la Legia Varșovia, acolo unde Edi Iordănescu și-l dorea pe atacant.

Directorul sportiv al clubului polonez, Michał Żewłakow, a explicat de ce mutarea nu s-a concretizat:

„Ne-am interesat de Pușcaș, dar este un tip de jucător similar cu Rajovic, iar noi voiam ca acești jucători să se completeze unul pe celălalt. A avut un contract lung în Turcia, dar pretențiile lui financiare erau mari. Nu era favoritul nostru numărul unu. La final, ne-am întrebat dacă ar fi dispus să-și reducă așteptările și, prin evoluții bune, să atingă obiectivele financiare pe care și le dorea, dar nu a fost interesat. Bugetul de salarii era deja foarte solicitat.”

Pușcaș, fără meci oficial de aproape jumătate de an

Ultima partidă oficială disputată de George Pușcaș datează din 1 iunie 2025, când Bodrumspor pierdea cu Beșiktaș (0-4). În sezonul petrecut în Turcia, atacantul a bifat 38 de meciuri, marcând 11 goluri și oferind 4 pase decisive.

Fără echipă de aproape cinci luni, românul riscă să piardă complet ritmul de joc, iar acest lucru i-a afectat deja statutul la echipa națională. În mandatul lui Mircea Lucescu, Pușcaș nu a mai fost convocat, fiind depășit în ierarhie de alți atacanți.

Pentru moment, viitorul său rămâne incert. Oferta din Italia pare reală, însă doar o reducere substanțială a pretențiilor financiare i-ar putea readuce cariera pe un drum stabil.

