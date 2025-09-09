Serviciul Român de Informații a precizat că investigația a fost una de amploare și s-a derulat în cooperare cu parteneri din Cehia, Polonia și Ungaria

Un fost înalt responsabil al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, suspectat de colaborare cu serviciile secrete din Belarus, a fost adus marți dimineață la sediul DIICOT pentru a fi audiat de procurori. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că a transmis date clasificate unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB) al Republicii Belarus, acțiuni considerate o amenințare directă la adresa securității României.

Conform surselor citate de presa de peste Prut, ar fi vorba despre Alexandru Balan, fost adjunct al șefului SIS. Luni, pe numele său a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autoritățile române, în urma unei operațiuni derulate pe aeroportul din Timișoara, de unde a fost escortat la București.

DIICOT a anunțat că, în perioada 2024–2025, suspectul ar fi participat la două întrevederi în capitala Ungariei cu reprezentanți ai serviciilor secrete din Belarus. Potrivit anchetatorilor, scopul întâlnirilor era atât primirea de instrucțiuni, cât și efectuarea unor plăți pentru serviciile de spionaj prestate.

Procurorii susțin că, începând din 2024, acesta ar fi oferit în mod repetat informații secrete de stat către o putere străină, acțiuni care ar fi putut compromite grav siguranța națională.

Cazul are ramificații la nivel european. Serviciul Român de Informații a precizat că investigația a fost una de amploare și s-a derulat în cooperare cu parteneri din Cehia, Polonia și Ungaria, iar în etapa finală au contribuit și autoritățile din Republica Moldova, scrie News.ro.

În paralel, Ministerul de Externe al Cehiei a decis expulzarea unui diplomat belarus, acuzat că ar fi implicat în activități de spionaj care se intersectează cu dosarul aflat pe masa procurorilor români.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul Eurojust, agenția europeană care coordonează anchetele transfrontaliere. Aceasta a facilitat schimbul rapid de probe și executarea mandatelor europene de investigație.

Marți dimineață, suspectul a fost adus sub escortă la sediul DIICOT. Procurorii urmează să stabilească măsurile preventive care se vor aplica în acest caz.

