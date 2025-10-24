La aniversarea celor 165 de ani ai universităților „Alexandru Ioan Cuza” și „George Enescu” din Iași, președintele a pledat pentru un rol mai activ al mediului academic în deciziile statului

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la ceremonia aniversară a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. În discursul său, șeful statului a subliniat importanța instituțiilor de învățământ superior în definirea identității naționale, a pledat pentru apărarea adevărului și a cunoașterii într-o eră a dezinformării și a cerut o implicare mai activă a mediului universitar în deciziile majore ale statului, de la buget la politici economice și educaționale.

Alocuțiunea integrală a președintelui României, Nicușor Dan:

Este o mare onoare și am ținut să fiu prezent la această manifestare, pentru a onora Iașul, una dintre capitalele Românei Mari, a onora niște instituții – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea „George Enescu” și, nu în ultimul rând, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”.

Eu refuz această împărțire, la care distinșii colegi au făcut referire – unii sunt cu rațiunea, unii sunt cu emoțiile. Eu cred că este emoție și în științele exacte inclusiv, și este rațiune și în așa-numitele industrii creative.

Ce e important este că o societate este definită de instituțiile pe care le are, și aceste două instituții – să ne aducem aminte, 1860, eram la un an după unire – aceste două instituții, cele două universități pe care le aniversăm azi au fost esențiale în definirea unei identități naționale. Acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să îl spunem și bineînțeles că acest proces trebuie să continue.

Ajunși aici, cred că putem să reflectăm puțin la rolul universității în zilele noastre, pentru că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuție, și, dacă ne referim la mediul academic universitar, cred că sunt două importante. Una este adevărul, și, într-o lume în care fenomenul de dezinformare crește accelerat, cred că trebuie să luptăm pentru adevăr. Și un alt lucru pe care trebuie să îl spunem, dacă suntem într-un mediu universitar, este importanța cunoașterii, care, de asemenea, este pusă în discuție zilele acestea, și trebuie să afirmăm și să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoașterea contează și deciziile se iau pe bază de cunoaștere.

Am fost stimulat de revenirea într-un mediu universitar – mai am o reflecție despre rolul universității în societate. Bineînțeles că primul reflex, care este foarte important, este conexiunea cu economia.

Trăim într-o competiție globală, și în această competiție globală, cunoașterea contează, și atunci, din fericire, noi, România, și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, avem o tradiție în tehnologie. Tehnologia contează foarte mult în competiția globală a zilelor noastre.

De asemenea, există un important suflu creativ în România, și Universitatea „George Enescu” este o instituție de prestigiu în zona asta, de industrii creative. Deci trebuie, acolo unde avem un avantaj competitiv, trebuie să încercăm să îl folosim.

Dar cred că mai general trebuie să ne gândim la rolul oamenilor din mediul academic în societate, și aici, din păcate, cred că nu suntem acolo unde ar trebui să fim, adică eu cred că, în momentul în care statul român dezbate bugetul, sau în momentul în care statul român dezbate legi importante nu numai despre educație, ci despre economie, despre corespondența dintre educație și economie, eu cred că reprezentanții mediului academic trebuie să fie prezenți în dezbatere mult mai mult, când vorbim de – am fost ieri la Bruxelles – de cadrul financiar multianual 2028-2034, pentru că România este parte din Europa, nu este, așa, o anexă.

Acolo, societatea românească, mediul academic trebuie să fie parte din dezbatere, pentru a – sper eu – să fie parte din decizie.

În momentul acesta, și o să spun lucrul ăsta și mâine, la Conferința Rectorilor, există doar voința de comunicare, nu există interfața de comunicare pe care trebuie să o construim și noi, și dumneavoastră. Vreau să vă asigur de deschiderea mea ca în toate aceste decizii pe care societatea trebuie să le ia cât mai informat, dumneavoastră să aveți un cuvânt de spus.

Ultimul lucru, mă bucur că sunt reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova, mă bucură această colaborare și, dacă fiind distanța, mă bucur că universitățile din Iași sunt parte din acest proces. E bine că de multă vreme construim un spațiu cultural, educațional, academic comun. Trebuie să continuăm să facem asta și sunt printre persoanele care sprijină acest proces.

Acestea fiind spuse, vă urez „La mulți ani!” și continuați așa cum ați făcut-o până acum!