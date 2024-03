Președintele argentinian, Javier Milei, l-a numit „ asasin” și „ terorist” pe omologul columbian, Gustavo Petro

Diplomații argentinieni vor fi expulzați din Columbia după o serie de insulte din partea preşedintelui argentinian, Javier Milei, care l-a numit “asasin” şi “terorist” pe omologul său columbian, Gustavo Petro, conform stirileprotv.ro.

„În acest context, guvernul columbian a ordonat expulzarea unor diplomaţi din ambasada Argentinei în Columbia”, a indicat Ministerul de Externe într-un comunicat, fără a preciza funcţia sau numărul diplomaţilor expulzaţi, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Ministerul a condamnat „un interviu acordat canalului CNN în care (Javier Milei) s-a exprimat într-o manieră denigratoare la adresa preşedintelui columbian”, Gustavo Petro.

Media americane publicaseră fragmente din interviu şi citaseră câteva dintre remarcile preşedintelui Milei legate de Petro: „Nu ne putem aştepta la mare lucru de la cineva care a fost un asasin terorist”, a declarat preşedintele argentinian, potrivit site-ului CNN.

Pentru Ministerul de Externe columbian, „expresiile preşedintelui argentinian au prejudiciat încrederea naţiunii noastre, precum şi demnitatea preşedintelui Petro, care a fost ales democratic” în vara anului 2022 ca primul preşedinte de stânga din istoria Columbiei.

Detaliile „expulzării vor fi comunicate ambasadei Argentinei prin canale diplomatice” obişnuite, a adăugat Bogota. Guvernul argentinian nu a comentat această problemă.

„Nu este prima dată când Milei îl jigneşte pe preşedintele columbian, afectând relaţiile istorice de fraternitate” dintre cele două ţări, a reamintit Ministerul columbian de Externe.

Relaţiile cu Argentina sunt stabile din punct de vedere istoric, dar s-au deteriorat de când ultraliberalul Javier Milei a venit la putere la Buenos Aires în decembrie 2023. Ambasadorul columbian în Argentina, Camilo Romero, a revenit pentru consultări în ţara sa de la sfârşitul lui ianuarie. Milei l-a numit atunci pe Petro un „comunist criminal pe cale de a scufunda Columbia”.

Argentinienii l-au ales pe «Regele Junglei» președinte

Cu mesajul “Nu am ajuns să conduc mieii, am venit să trezesc leii,” anarho-capitalistul, așa cum s-a autointitulat Javier Milei, a câștigat detașat alegerile din Argentina. Are 53 de ani. E un fel de Vadim Tudor latino-american.

Milei a capitalizat voturi, în turul doi al alegerilor prezidențiale, din cauza disperării alegătorilor. Argentina, una dintre cele mai bogate țări în resurse din America de sud, se confruntă cu o inflație de peste o sută de procente și o sărăcie lucie. În campania electorală a șocat lumea, promițând că va permite, în timpul administrației sale, traficul de organe și va interzice armele de foc. Problema abolirii legii avortului, care legifera dreptul femeilor la renunțarea voluntară a sarcinii nedorite, a pasat-o spre un posibil referendum.

