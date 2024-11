Premiile Grammy. Beyonce a primit cele mai multe nominalizări, 11

La premiile Grammy din 2025, Beyonce a primit cele mai multe nominalizări, un total de 11, inclusiv la prestigioasa categorie „Albumul Anului” cu materialul său discografic „Cowboy Carter”, care marchează o incursiune a vedetei pop în muzica country.

Premiile Grammy 2025

Beyonce, care deține deja un număr record de premii Grammy, nu a câștigat niciodată trofeul pentru „Albumul Anului” și va încerca să-și îmbunătățească această performanță.

Până acum, Taylor Swift a câștigat acest premiu de patru ori. În afară de „Albumul Anului”, Beyonce a primit nominalizări și pentru „Înregistrarea Anului” și „Cântecul Anului” cu single-ul „Texas Hold ‘Em”.

Printre ceilalți nominalizați pentru „Albumul Anului” se numără Taylor Swift cu The Tortured Poets Department, Billie Eilish cu Hit Me Hard and Soft, Charli XCX cu Brat, Sabrina Carpenter cu Short n’ Sweet, și Chappell Roan cu The Rise and Fall of a Midwest Princess. De asemenea, rapperul Andre 3000 și interpretul de jazz Jacob Collier sunt și ei în competiție cu albumele lor.

La categoria „Înregistrarea Anului”, pe lângă piesa „Texas Hold ‘Em” a lui Beyonce, se află și piesa Now and Then de la The Beatles, o melodie produsă cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a reda vocea lui John Lennon, alături de altele de la Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Charli XCX și Taylor Swift.

La categoria „Cântecul Anului”, se regăsesc hituri ca „A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey, „Birds of a Feather” de Billie Eilish și colaborări între Taylor Swift și Post Malone, Lady Gaga și Bruno Mars.

De asemenea, sunt nominalizate câteva nume emergente la categoria „Cel mai bun artist debutant”, printre care Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Doechii și Raye.

Câștigătorii vor fi aleși de aproximativ 13.000 de profesioniști din industria muzicală, iar gala de decernare premiile Grammy va avea loc pe 2 februarie 2025, la Los Angeles.

