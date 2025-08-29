România avea, la 1 ianuarie 2025, o populație rezidentă de 19.036.031 de persoane, în scădere cu 31.545 față de începutul anului precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Principala cauză a declinului o reprezintă sporul natural negativ, respectiv diferența dintre numărul născuților-vii și cel al decedaților, care a fost de minus 101.800 de persoane în 2024, potrivit INS.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit în continuare. Raportul de îmbătrânire a ajuns la 130 de persoane vârstnice la fiecare 100 de tineri sub 15 ani.

Ponderea populației cu vârsta de peste 65 de ani a crescut de la 20% la 20,3% într-un an, în timp ce proporția copiilor și adolescenților (0-14 ani) a scăzut de la 15,9% la 15,6%.

În privința raportului de dependență demografică, indicatorul a rămas constant, la 56,1 persoane tinere și vârstnice raportate la 100 de adulți activi.

Mediul urban și populația feminină, în scădere

INS arată că populația rezidentă din mediul urban era, la începutul anului, de 9,768 milioane de persoane, cu 1,3% mai puțin decât în 2024.

Totodată, populația feminină a scăzut ușor, până la 9,777 milioane de persoane, ceea ce înseamnă un minus de 0,2% față de perioada similară a anului trecut.

Migrația internațională, insuficientă pentru a echilibra declinul

Singurul factor care a contribuit pozitiv a fost migrația internațională. În 2024, numărul imigranților a depășit numărul emigranților cu 58.800 de persoane.

„(…) România a continuat să fie o ţară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migraţiei internaţionale, în scădere faţă de anii precedenţi, nu a reuşit să compenseze sporul natural negativ (-102 mii persoane). Drept urmare, la 1 ianuarie 2025, populaţia rezidentă a României a fost în scădere faţă de aceeaşi dată a anului anterior”, precizează INS.

În ceea ce privește profilul migranților, bărbații au fost majoritari, reprezentând 57,6% dintre emigranți și 58,3% dintre imigranți.

