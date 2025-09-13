Polonia se înarmează și atrage tot mai mulți voluntari în programele de pregătire militară, pe fondul temerilor crescânde privind agresiunea Rusiei, potrivit Reuters.

Pentru mulți polonezi, care au îndurat decenii de dominație a Moscovei în perioada Războiului Rece, teama față de agresiunea Rusiei rămâne puternică, relatează Reuters.

Aceste temeri au crescut săptămâna aceasta după ce Polonia a doborât miercuri drone rusești în spațiul său aerian.

Kremlinul a acuzat săptămâna aceasta țările occidentale de o „supraîncărcare emoțională” și ostilitate față de Rusia, susținând că nu reprezintă nicio amenințare pentru ele.

Foarte mulți voluntari se înscriu la programele de pregătire militară

Peste 20.000 de polonezi s-au înscris la antrenamente militare voluntare în primele șapte luni din 2025, un nivel similar cu recordul de anul trecut, potrivit colonelului Grzegorz Wawrzynkiewicz, șeful Centrului de Recrutare Militară din Polonia.

El se așteaptă ca aproximativ 40.000 de voluntari să finalizeze pregătirea militară până la sfârșitul acestui an, mai mult decât dublu față de cei 16.000 din 2022, reflectând o creștere a implicării publice după invazia Rusiei în Ucraina.

De la începutul războiului din Ucraina, Polonia și-a dublat cheltuielile pentru apărare, de la 2,2% din PIB la 4,7% anul acesta, cel mai mare procent din NATO, depășind cu mult puteri europene consacrate precum Germania, Franța și Marea Britanie.

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, care și-a exprimat îndoieli privind disponibilitatea de a apăra aliații NATO, a reaprins temerile europene legate de fiabilitatea angajamentelor de securitate ale SUA.

„Țările care nu au amintirea unei ocupații rusești sau sovietice, pentru ele e mai greu să-și imagineze… pentru ce lupți”, a spus Gustav Gressel, expert în Rusia și politici de apărare, cercetător la Academia Națională de Apărare din Viena, pentru Reuters.

Armata poloneză se reorganizează

Guvernul Tusk mută de asemenea unități militare spre est pentru a valorifica mai bine potențialul de recrutare. Restructurarea armatei Poloniei se concentrează pe mobilitate, capabilități blindate, apărare antiaeriană și logistică, spun oficialii.

Wawrzynkiewicz, șeful recrutării, a declarat că aceste eforturi urmăresc să sporească pregătirea militară și prezența la frontieră, dar și să creeze locuri de muncă într-o regiune istoric afectată de șomaj ridicat.

Participarea la antrenamentele militare nu obligă automat oamenii să servească în caz de război; programul este conceput să fie flexibil, spun oficialii.

Voluntarii pot alege să continue ca militari profesioniști, să se alăture Forțelor de Apărare Teritorială sau să rămână în rezerva activă ori pasivă.

Voluntarii se antrenează alături de soldați profesioniști, dar nu sunt integrați în unități regulate decât dacă se înrolează oficial.

Polonia a ajuns să aibă a treia cea mai mare armată din NATO

Polonia are a treia cea mai mare armată din NATO, după Statele Unite și Turcia, cu 216.000 de militari, potrivit estimărilor alianței.

Aceasta este totuși minusculă comparativ cu armata Rusiei, pe care președintele Vladimir Putin a ordonat în septembrie să fie extinsă cu 180.000 de soldați, ajungând la 1,5 milioane de militari activi.

Totuși, Polonia și-a sporit rapid forțele armate în ultimii ani, de la a noua cea mai mare armată din NATO în 2014, și intenționează să le crească cu încă o treime în următorul deceniu.

Scăderea și îmbătrânirea populației Poloniei reprezintă o provocare, dar oficialii speră ca noile inițiative să o depășească.

Țările occidentale au tot mai multe dificultăți

În timp ce alte state europene membre NATO, inclusiv Finlanda și țările baltice, și-au mărit efectivele militare, puterile tradiționale europene precum Germania și Marea Britanie au întâmpinat dificultăți.

Germania, în ciuda creșterii cheltuielilor pentru apărare și modernizare, se confruntă cu deficit de recrutare, aproximativ 20.000 de posturi vacante și o rată mare de abandon. Bundeswehr are în prezent circa 180.000 de militari activi, sub ținta de 203.000 stabilită în 2018 și mult sub obiectivul de 260.000 propus recent de ministrul apărării Boris Pistorius.

Marea Britanie a lansat diferite inițiative, dar se confruntă în continuare cu probleme de recrutare și moral scăzut. Armata britanică are aproximativ 71.000 de soldați profesioniști activi, cel mai mic număr din ultimii peste 300 de ani, în scădere de la circa 102.000 în 2010.

