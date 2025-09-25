Reprezentanții polițiștilor avertizează că lipsa de personal, suprasolicitarea angajaților, dotările depășite și exodul cadrelor bine pregătite, fac imposibilă o schimbare autentică

Sindicatul Sidepol critică dur proiectul de reformă pe care ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, urmează să îl prezinte, acuzând că acesta nu a fost supus consultării și ar putea fi doar „o nouă organigramă frumos colorată”, fără soluții reale pentru problemele acute din sistem.

Reprezentanții polițiștilor avertizează că lipsa de personal, suprasolicitarea angajaților, dotările depășite și exodul cadrelor bine pregătite, fac imposibilă o schimbare autentică, în lipsa unor măsuri concrete. Ei atrag atenția că România nu își poate permite un Minister al Afacerilor Interne „cosmetizat” doar pe hârtie, în condițiile presiunilor de securitate și a așteptărilor legate de aderarea la Schengen.

„O adevărată reformă trebuie să însemne ocuparea urgentă a posturilor vacante, investiții în pregătire și echipamente moderne, politici de resurse umane corecte și, mai ales, dialog real cu organizațiile sindicale. Orice altceva este doar improvizație birocratică”, au transmis sindicaliștii.

Sidepol cere o întâlnire de urgență cu conducerea Ministerului, înainte de prezentarea publică a reformei. În caz contrar, avertizează că vor recurge la proteste radicale și chiar la blocarea sistemului.

Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că, luni, ministrul Predoiu va prezenta oficial planul de reorganizare al Ministerului, care ar putea include comasări de servicii și reducerea de personal.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube