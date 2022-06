Scandalul podului prăbușit. Ciolacu îi cere lui Arsene să se autosuspende din PSD

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, marți, că i-a cerut liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, să se autosuspende din partid, până la finalizarea anchetei privind prăbușirea unui pod peste Siret.

Liderul PSD îi cere lui Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, să se autosuspende de la conducerea organizației județene a PSD până la finalul anchetei.

„Părerea mea e că ancheta trebuie să se desfășoare rapid. Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene. Nu știu cine are implicare mai mare, cu adevărat. Consiliul Județean este beneficiarul, dar nu este cel care urmărește fazele expertizei. Eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică și știu că este un bun coleg și pe perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcția de președinte al PSD Neamț ar detensiona acest moment până când vin rezultatele anchetei.”

Când jurnaliștii au întrebat dacă a discutat concret cu liderul PSD Neamț Ciolacu a răspuns afirmativ, dar a evitat să spună de ce Arsene nu a făcut încă pasul înapoi. „Am înțeles că la Ministerul Transporturilor există obligativitatea să fie verificate aceste poduri din 6 în 6 luni. Stau să mă întreb cine este cu adevărat responsabil. Aștept o anchetă cât mai rapidă”, a declarat Ciolacu.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!