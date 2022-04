Recesiunea economică a luat startul. Cîțu spune că România mai poate fi salvată

O criză economică la nivel mondial este inevitabilă, iar tot mai mulți analiști spun că deja ne am intrat într-o perioadă de recesiune, mai ales că inflația este la nivel maxim în SUA, Marea Britanie, și chiar România.

Fondul Monetar Internațional spune deja că războiul înseamnă că își va reduce previziunile pentru 143 de economii naționale în acest an — reprezentând 86% din produsul intern brut global: „Ne confruntăm cu o criză pe deasupra unei crize”, a spus directorul general al FMI, Kristalina Georgieva.

O recesiune nu este inevitabilă, deoarece normalizările post-Covid-19 ale ofertei de muncă și ale prețurilor bunurilor de folosință îndelungată vor ajuta Rezerva Federală a SUA. Există mai multe exemple de alte țări din Grupul celor 10 economii avansate — un grup care cuprinde și Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Țările de Jos, Suedia, Elveția și Regatul Unit — care au reușit să aterizeze ușor, spune Jan Hatziș, economist șef al băncii de investiții Goldman Sachs.

La noi în țară, chiar dacă inflația a ajuns la 10,15%, preşedintele Senatului, Florin Cîţu, consideră că o criză economică în România poate fi evitată încă, dar că trebuie asumate „nişte măsuri”.

„Trebuie să ne asumăm nişte măsuri. Rata inflaţiei este mare. Toate estimările arată că economia va încetini anul aceasta. Dacă e să comparăm cu anul trecut, la începutul anului estimam o creştere economică de 4% şi am terminat anul cu 6%.

Anul acesta văd că lucrurile sunt inversate. Vom vedea. Eu doar am spus că trebuie să ne uităm la situaţia pe care o avem astăzi. Încă poate fi evitată criza. Trebuie să luăm măsuri bune. Anul trecut am luat măsuri bune. Deci se poate. Deciziile sunt la Guvern. Eu vă spun că se poate. Deocamdată, toate agenţiile de rating, Comisia Europeană, FMI arată că am fundamentat un buget pe o creştere de 4,6% şi estimările arată că economia va încetini anul acesta. Eu spun că se poate să avem, anul acesta, o creştere economică de 6% de exemplu, dar să iei măsurile bune.

Anul trecut am reuşit să reducem deficitul, să avem creştere economică mai mare, venituri mai mari la buget decât cele estimate. Se poate! Ştiu că lumea a uitat, dar anul trecut am început în pandemie, valul 2, 3, 4. Toate acestea, într-un an de criză şi am reuşit”, a afirmat Cîţu, la Senat.

Fostul premier a atras atenţia că inflaţia este mai mare decât cea estimată şi dobânzile sunt mai mari.

„Asta înseamnă cheltuieli la buget cu dobânzile de miliarde de lei, iar creşterea economică estimată pentru finalul de an este mai mică cu 2,6%, ceea ce este foarte mult. Vom vedea dacă se poate corecta. Eu zic că se poate. În continuare poţi să ai creştere economică mai mare de 4% anul acesta”, a mai adăugat Cîţu.

În cazul unei recesiuni economice, vom avea de suferit mai mult ca în 2008 deoarece acum venim după o criză sanitară și o alta energetică, în care doar anul trecut aproape 100.000 de companii au pus deja lacătul pe ușă, iar scumpirile sunt tot mai greu de suportat, de la izbucnirea conflictului din Ucraina. De asemenea, salariile nu mai țin pasul cu inflația, iar mulți angajatori se văd nevoiți să restrângă din personal pentru a face majorări de salarii.

