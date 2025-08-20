Poliția de la Transporturi a efectuat, în ultimele zile, verificări în zona aeroporturilor civile din țară, constatând numeroase nereguli și aplicând amenzi în valoare totală de peste 45.000 de lei.

Acțiunea a avut ca scop eliminarea pirateriei, verificarea activității taximetriștilor autorizați, reducerea concurenței neloiale și asigurarea funcționării corecte a aparatelor de taxat.

Potrivit Poliției Române, în timpul controlului, au fost verificate 215 autovehicule și legitimate 375 de persoane. S-au aplicat 85 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 45.000 de lei.

Principalele nereguli și măsuri luate

Dintre sancțiuni, 13 au fost pentru nerespectarea Legii nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi și închiriere, 5 pentru nerespectarea Legii nr. 49/2019 privind transportul alternativ, iar 63 pentru încălcări ale normelor rutiere.

De asemenea, au fost retrase 11 certificate de înmatriculare, reținute 4 plăcuțe și o autorizație de taxi.

Continuarea controalelor pentru respectarea normelor legale

Autoritățile promit continuarea verificărilor, pentru a impune respectarea strictă a normelor în domeniul taximetriei și a combata activitățile ilegale din zona aeroporturilor.

