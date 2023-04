Poliția a intervenit la turnul Trump din Chicago în urma unei dispute familiale

Un incident de securitate a fost raportat, miercuri, la Turnul Trump din oraşul american Chicago, din cauza unei dispute familiale, anunţă autorităţile locale, citate de postul de televiziune NBC News.

Poliţia a intervenit la clădirea denumită „Turnul Trump” („Trump International Hotel & Tower”), în oraşul Chicago, potrivit jurnalul.ro.

În imobil a fost semnalat un incident de tip familial, pe care poliţia îl consideră un caz „izolat”. Traficul în jurul imobilului a fost restricţionat.

VIDEO – Expert: „Dacă va fi pus sub acuzare, Trump nu va avea parte de tratament special”

Dacă fostul președinte american Donald Trump va fi, de fapt, arestat și pus sub acuzare de procurorii din New York, așa cum a prezis Trump pe rețelele de socializare sâmbătă (18 martie), el va fi tratat din punct de vedere legal „la fel ca oricine altcineva”, a declarat un analist juridic pentru Reuters.

Trump a declarat pe site-ul de socializare Truth Social că se așteaptă să fie arestat marți (21 martie), în timp ce procurorii din New York analizează acuzațiile legate de o plată de bani către o vedetă porno, și a cerut susținătorilor săi să protesteze.

Trump a citat „scurgeri ilegale” de la biroul procurorului districtual din Manhattan, dar nu a furnizat nicio dovadă și nu a discutat despre posibilele acuzații în postarea sa.

Fostul procuror general adjunct al Districtului Sudic din New York, Danya Perry, a declarat că, după toate indiciile, Trump a fost deja pus sub acuzare și că „actul de acuzare este în prezent sub sigiliu”.

Dacă va fi, de fapt, arestat, a spus Perry, el se va confrunta cu unele, dar nu cu toate, indignările unui acuzat obișnuit.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!