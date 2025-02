Polițiștii au găsit în locuința mercenarului Horațiu Potra și la apropiații acestuia peste 40 de încărcătoare (de la arme letale, de diferite calibre), 51 de grenade (militare, ofensive/defensive), 44 de bucăți de lovituri de lansator, 21 de pistoale letale (majoritatea calibrul 9x19mm), 7 pistoale/puști mitralieră letale (calibrul 7,62 mm și 7,65 mm), peste 20 de cutii/pachete/pungi cu muniție letală, 6 piese de arme, 4 materiale explozive, două aruncătoare/lansatoare de grenade, un fitil detonant și o lunetă.

Conform unui comunicat al Poliției, la perchezițiile efectuate miercuri au mai fost descoperite și ridicate peste 25 de kilograme de aur (lingouri), peste 3,3 milioane de dolari, peste 700.000 de lei, 43.000 de euro, 13.000 dirham și 21.000 de dinari sârbești.

Miercuri dimineața, anchetatorii au efectuat 47 de percheziții pe raza județelor Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid.

Într-un imobil locuit de mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost găsite arme și muniție ascunse într-o cameră secretă.

De asemenea, într-un seif ascuns sub podeaua casei, au fost găsite teancuri cu bani și lingouri de aur.

Potra zice că banii găsiți erau obținuți din munca în străinătate

Într-o intervenție telefonică la un post de televiziune, Potra a recunoscut că banii găsiți la el acasă au fost câștigați în străinătate și nu-l obligă nimeni să-i țină la bancă.

‘În 1994, mi-a expirat buletinul și mi-am făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci, n-am avut reședința în România. Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa și așa mai departe. Toți banii i-am adus în România. Și nu mă obligă nimeni să-mi țin banii în bancă. Toți banii pe care i-am câștigat am acte pe ei. În ultimii ani, din 2011 până în 2018, am avut un contract cu vărul primar al regelui din Qatar, în care am fost consultat în securitate pentru familia lui. Mă plătea 45.000 de dolari pe lună’, a spus Potra.

În legătură cu armele găsite în locuința sa, Horațiu Potra a spus că își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea regimului armelor și muniției.

‘Cu privire la arme, nu vreau să declar nimic. O să îmi asum nerespectarea regimului armelor și muniției. Dar vreau să mai zic și o vorbă. Decât să mori în legalitate, mai bine să trăiești în ilegalitate’, a precizat Horațiu Potra.

