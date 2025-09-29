Pogacar, din nou campion mondial! Slovenul a câștigat al doilea titlu consecutiv pe șosea

Tadej Pogacar a dominat cursa de la Kigali, reușind să treacă primul linia de finiș la aproape un minut și jumătate de locul secund.

Slovenul Tadej Pogacar, în vârstă de 27 de ani, și-a confirmat încă o dată statutul de ciclist de top, câștigând pentru al doilea an consecutiv titlul mondial la ciclism pe șosea. Cursa s-a desfășurat duminică, 28 septembrie, la Kigali, capitala Rwandei, în prima ediție a Campionatelor Mondiale organizate pe continentul african.

După locul 4 obținut la proba de contratimp cu o săptămână în urmă, Pogacar a abordat cursa pe șosea cu ambiția clară de a-și apăra tricoul de campion mondial. Slovenul a reușit o desprindere impresionantă, rulând singur în frunte timp de 66 de kilometri și trecând linia de finiș cu un avans de 88 de secunde față de următorul clasat.

Pogacar: „Sunt atât de fericit că am reușit”

Clasamentul final a arătat astfel:

Tadej Pogacar (Slovenia) – 6:21:20 Remco Evenepoel (Belgia) – 6:22:48 (+1:28) Ben Healy (Irlanda) – 6:23:36 (+2:16) Mattias Skjelmose (Danemarca) – 6:24:13 (+2:53) Toms Skujins (Letonia) – 6:28:01 (+6:41)

La final, campionul mondial și-a descris experiența. „A fost combinația perfectă. Eram ceva de genul – acesta e un vis, să concurăm împreună cât de departe putem, ca un trio, dar Juan a avut o problemă devreme pe Mur și Del Toro a avut niște probleme la stomac pe parcursul cursei”, a spus Pogacar.

„Așa că am rămas singur destul de devreme și eram solo, luptând de unul singur, dar sunt atât de fericit că am reușit. Cu siguranță [n.r. au fost momente de îndoială]. Pentru că urcările deveneau din ce în mai grele în fiecare tur, iar pe coborâri trebuia să pedalez mult. Înspre final, resursele de energie s-au redus”, a adăugat slovenul.

„A fost atât de greu în ultimele tururi. Evident, te îndoiești, dar tragi de tine și speri la ce e mai bine. Una peste alta, a fost o experiență incredibilă. Să zicem că a fost o săptămână de succes”, a conchis Pogacar.

2025 este un an de excepție pentru ciclistul sloven, care pe lângă titlul mondial a mai cucerit Turul Franței, Turul Emiratelor Arabe Unite, Criterium du Dauphine, Turul Flandrei, Liege-Bastogne-Liege, Strade Bianche și La Fleche Wallonne.

