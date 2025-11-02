MAE îi sfătuiește pe șoferii români să evite zona în perioada menționată și să folosească alte puncte de trecere a frontierei către Bulgaria

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi complet oprită marți, 4 noiembrie, pentru toate categoriile de autovehicule, în intervalul 09:00–21:00, din cauza lucrărilor de reabilitare efectuate pe partea bulgară a podului, a anunțat Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit autorităților bulgare, restricțiile vor continua și după ora 21:00, însă doar pentru transportul de marfă. În intervalul 4 noiembrie, ora 21:00 – 5 noiembrie, ora 09:00, doar autoturismele, microbuzele și autocarele vor putea traversa podul, în timp ce traficul greu va rămâne suspendat.

MAE îi sfătuiește pe șoferii români să evite zona în perioada menționată și să folosească alte puncte de trecere a frontierei către Bulgaria, precum Vidin–Calafat, Negru Vodă–Kardam, Ostrov–Silistra sau punctele de trecere cu feribotul: Nikopol–Turnu Măgurele, Sviștov–Zimnicea, Oryahovo–Bechet și Chiciu–Aydemir.

Pentru asistență consulară, cetățenii pot contacta Ambasada României la Sofia la numerele +359 2971 2858 și +359 2973 3510 sau la numărul de urgență +359 879 440 758.

Pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, lucrările de consolidare au început încă din primăvara anului 2024. Proiectul, estimat la 22 de milioane de euro, include înlocuirea plăcii de beton, a asfaltului și a componentelor metalice de circulație.

Podul Giurgiu–Ruse, una dintre cele mai aglomerate legături rutiere dintre România și Bulgaria, este tranzitat zilnic de mii de autoturisme și de aproximativ 1.000 de camioane. În sezonul estival, peste un milion de români îl traversează pentru a ajunge în Grecia.

