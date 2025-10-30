Marți, 4 noiembrie, între orele 9:00 și 21:00, Podul Giurgiu–Ruse va fi închis complet pentru toate categoriile de vehicule, anunță autoritățile.

Măsura este luată pentru desfășurarea unor lucrări de întreținere și modernizare la Podul Giurgiu–Ruse, iar șoferii sunt rugați să planifice rute alternative.

Restricții parțiale după 21:00

După ora 21:00, în aceeași zi, până miercuri dimineață, 5 noiembrie, ora 9:00, traficul rutier va fi permis doar pentru autovehiculele cu MTMA mai mică de 3,5 tone și pentru cele care efectuează transport de pasageri.

Autoritățile recomandă prudență sporită și respectarea semnalizării temporare pe durata lucrărilor.

