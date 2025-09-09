Conform ISU Constanța, în accident au fost implicate 11 persoane: zece pasageri din microbuz și conducătorul autoturismului

Autoritățile din județul Constanța au declanșat marți dimineață Planul Roșu de Intervenție, în urma unui grav accident rutier produs la ieșirea din Mangalia spre Albești. În coliziune au fost implicate un microbuz de transport persoane și un autoturism, anunță ISU Constanța.

Incidentul a avut loc în jurul orei 07:20, pe strada Oituz din Mangalia. Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, cele două vehicule circulau din sensuri opuse, în momentul impactului. Testările alcoolscopice efectuate asupra șoferilor au indicat valori negative.

La fața locului au fost mobilizate opt echipaje de prim ajutor, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, trei autospeciale pentru transport victime multiple și trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Conform ISU Constanța, în accident au fost implicate 11 persoane: zece pasageri din microbuz și conducătorul autoturismului. Toate victimele sunt conștiente și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Inițial s-a crezut că șoferul autoturismului ar fi rămas încarcerat, însă ulterior această informație nu s-a confirmat.

Trei dintre răniți au fost transportați la spital de echipajele SAJ, restul victimelor fiind în continuare evaluate. Accidentul a dus la blocarea circulației în zonă, ceea ce a provocat aglomerație în trafic, la orele de vârf. Polițiștii rutieri continuă cercetările, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii coliziunii.

