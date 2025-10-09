De la începutul lunii, declinul cumulat depășește 10%, marcând cel mai slab nivel de la începutul lui 2024

Prețurile internaționale la cacao s-au prăbușit în ultimele zile, coborând la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, după o perioadă de creșteri record. Totuși, analiștii marilor bănci de investiții avertizează că piața a intrat într-o zonă de „supravânzare accentuată”, ceea ce ar putea declanșa o revenire bruscă a cotațiilor, scrie CNBC.

La Bursa din New York, contractele futures cu livrare în decembrie au scăzut miercuri cu 1,4%, până la aproximativ 6.090 de dolari pe tonă. De la începutul lunii, declinul cumulat depășește 10%, marcând cel mai slab nivel de la începutul lui 2024. În decembrie anul trecut, prețul la cacao atinsese un record istoric de aproape 13.000 de dolari pe tonă, pe fondul secetei, al bolilor care au afectat culturile și al restricțiilor impuse de Coasta de Fildeș și Ghana, principalii producători mondiali.

Revenirea parțială a ofertei a schimbat însă direcția pieței. Guvernele celor două țări africane au crescut prețul minim plătit fermierilor, diminuând presiunea asupra exporturilor și trimițând semnale de echilibrare a producției.

Un raport al Citi Bank subliniază că piața se află acum într-un moment de „slăbiciune tehnică și emoțională”, cu poziții speculative la minime istorice. Société Générale merge mai departe și consideră că fondurile de investiții au devenit net vânzătoare pentru prima dată din 2022, creând riscul unei acoperiri rapide a pozițiilor scurte („short covering”) – fenomen care ar putea împinge din nou prețurile în sus.

Și analiștii J.P. Morgan observă semne timpurii de stabilizare: interesul investitorilor pentru contractele futures și opțiuni a început să crească, revenind la nivelurile înregistrate la începutul anului.

Deși prețurile actuale se situează mult sub maximele istorice, volatilitatea rămâne ridicată, iar piața pentru cacao continuă să fie una dintre cele mai imprevizibile din sectorul agricol global.

