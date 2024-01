Pfizer înregistrează un profit surprinzător în trimestrul al patrulea

Pfizer a raportat marți un profit trimestrial surprinzător, ajutat de reducerile de costuri și de o cerere peste așteptări pentru tratamentul său COVID Paxlovid, dar vânzările unor produse de profil au fost inferioare estimărilor de pe Wall Street, transmite Reuters.

Producătorul de medicamente cu sediul la New York a câștigat 10 cenți pe acțiune pe o bază ajustată pentru al patrulea trimestru. Analiștii se așteptau în medie la o pierdere de 22 de cenți pe acțiune, potrivit datelor LSEG.

Acțiunile Pfizer au scăzut cu mai puțin de 1% la mijlocul zilei. Anul trecut, investitorii au fugit de Pfizer pe măsură ce îngrijorările legate de pandemie s-au diminuat și au dispărut vânzările de miliarde de dolari realizate din vaccinul și tratamentul COVID-19. Compania a reacționat cu o achiziție recentă a producătorului de medicamente pentru cancer Seagen, un program de reducere a costurilor de 4 miliarde de dolari și o restructurare internă.

“Acesta va fi un an de execuție. Am adunat o echipă pe care am ales-o cu grijă, care cred că sunt liderii absolut potriviți pentru a pune în aplicare planul de creștere al Pfizer”, a declarat directorul general Albert Bourla.

Compania nu a spus câte persoane va concedia în cadrul programului de reducere a costurilor, dar a anunțat reduceri de personal în locații precum Marea Britanie, Irlanda, Michigan, New York și New Jersey.

