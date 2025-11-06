Peste două treimi dintre părinți cred că digitalizarea poate transforma educația

Un nou studiu realizat de Federația Națională a Părinților – EDUPART arată că 68% dintre părinți consideră că digitalizarea are potențialul de a îmbunătăți semnificativ calitatea educației, în timp ce 27% susțin că există dovezi clare că reforma digitală implementată în școli produce deja efecte vizibile. Rezultatele au fost prezentate joi, în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Parlamentului.

Potrivit reprezentanților EDUPART, studiul reflectă percepția majorității părinților față de transformările digitale din sistemul de învățământ, dar arată și o reticență legată de ritmul și amploarea implementării. În timp ce un segment semnificativ de părinți susține că tehnologia poate facilita accesul la informație și metode moderne de predare, un procent important consideră că efectele pozitive încă nu sunt resimțite uniform în școlile din România.

Evenimentul de lansare a studiului a subliniat importanța implicării părinților în procesul de digitalizare, dar și nevoia de investiții constante în infrastructură digitală, formarea cadrelor didactice și adaptarea curriculumului pentru a valorifica pe deplin avantajele tehnologiei în educație. Concluzia organizatorilor este că, deși digitalizarea reprezintă un instrument promițător pentru modernizarea școlilor, succesul acesteia depinde de implementarea coerentă și monitorizată a reformelor în toate unitățile de învățământ.

