Performanțe uriașe pentru România în Balcani! Popovici și Radiș intră pe lista celor mai buni sportivi ai anului

Nominalizările confirmă un an excepțional pentru sportivii români.

Înotătorul David Popovici, alături de canotoarele Maria Magdalena Rusu și Simona Radiș, se numără printre sportivii nominalizați în cadrul prestigioasei anchete „Cei mai buni 10 sportivi din Balcani în 2025”, organizată de agenția bulgară de presă BTA, ajunsă la ediția cu numărul 52. Lista este una amplă și include nume importante din sportul românesc, care au reușit performanțe remarcabile în acest an.

David Popovici a avut un sezon strălucitor, reușind să câștige două titluri mondiale la Singapore, în probele de 100 m liber și 200 m liber, consolidându-și statutul de reper al natației internaționale. La rândul lor, Magdalena Rusu și Simona Radiș au dominat competițiile de canotaj, cucerind titlurile mondiale și europene la dublu rame feminin, dar și primul titlu mondial în proba de 8+1 mixt, o realizare istorică pentru echipa României.

Nominalizări multiple pentru sportivii români care au strălucit în 2025

O altă prezență importantă pe lista BTA este halterofila Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris în 2024. Anul acesta, sportiva a obținut o medalie de aur și două de argint la Campionatele Mondiale (categoria 53 kg), trei medalii de aur la Europene (49 kg) și alte trei medalii de aur la Europenele Under-23 (53 kg). Performanțele sale confirmă forma extraordinară în care se află și impactul major pe care îl are în sportul românesc.

Gimnasta Ana Bărbosu completează seria reușitelor printr-un an competițional impresionant. După medalia de bronz obținută la sol la Jocurile Olimpice din 2025, ea a devenit campioană europeană la același aparat, a câștigat argintul la bârnă și bronzul atât la individual compus, cât și la paralele.

Lista continuă cu luptătoarea Andreea Ana, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale (categoria 55 kg) și vicecampioană europeană (53 kg), una dintre cele mai constante sportive române ale ultimilor ani. Atletismul este reprezentat de Andrei Rareș Toader, campion european în sală la aruncarea greutății, o performanță care îl plasează între cei mai valoroși aruncători ai continentului.

Tirul sportiv aduce, la rândul său, două nominalizări importante: Laura Ilie, campioană europeană la individual și medaliată cu bronz cu echipa în proba de pușcă aer comprimat 10 m, respectiv Peter Sidi, campion european și vicecampion mondial la pușcă trei poziții 300 m.

De asemenea, Sorana Cîrstea a fost inclusă pe lista sportivilor nominalizați, după ce a câștigat titlul WTA de la Cleveland în 2025, una dintre cele mai importante performanțe din cariera ei recentă. Arcașul Ciprian Baican completează grupul de sportivi români prin titlul european individual la arc barebow și medalia de bronz obținută cu echipa.

