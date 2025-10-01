Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au efectuat miercuri, 1 octombrie 2025, 18 percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în municipiul București.

Potrivit IGPR, acțiunea vizează „documentarea şi probarea activităţii infracţionale a unor angajaţi ai unei instituţii”.

Surse judiciare susțin că este vorba despre CFR Marfă, instituție care a depus plângeri privind dispariția unor componente de locomotive și a unor cantități de combustibil.

Sesizările au dus la declanșarea anchetei, în care mai mulți angajați ai companiei sunt suspectați.

Furt calificat și probe ridicate

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Activităţile vizează descoperirea şi ridicarea mai multor bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză”, a transmis IGPR.

Sprijin operativ și anchetă în desfășurare

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţiei Poliţiei Transporturi, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

