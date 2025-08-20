Percheziții DNA la primarul din Mangalia, suspectat de corupție și mită de peste 500.000 de euro

Procurorii DNA au efectuat percheziții în această dimineață la domiciliul și biroul primarului din Mangalia, Cristian Radu, în cadrul unei anchete privind fapte grave de corupție. Edilul este suspectat de luare de mită și spălare de bani.

Cristian Radu, aflat în funcția de primal al Mangaliei de peste un deceniu, este cercetat pentru că ar fi primit peste 500.000 de euro în schimbul eliberării de documente pentru construcții ilegale, conform surselor apropiate anchetei.

Perchezițiile s-au desfășurat cu autorizații emise de judecătorul de drepturi și libertăți, iar anchetatorii încearcă să adune dovezi pentru acuzațiile de mită și transferarea ilegală a banilor pentru a ascunde origenul lor.

Primarul, dus pentru audieri la DNA Constanța

După finalizarea perchezițiilor, Radu Cristian a fost dus cu mandat la sediul DNA Constanța pentru audieri în dosarul în care este acuzat de comiterea unor infracțiuni de corupție.

Procurorii DIICOT au precizat că au făcut percheziții în cinci locații din județul Constanța, inclusiv la sediul unei instituții publice.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din administraţia locală”, au transmis procurorii.