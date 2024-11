Pep Guardiola, optimist după eșecul surprinzător cu Sporting! „Iubesc această provocare, nu mă dau bătut”

Manchester City a fost învinsă categoric de Sporting Lisabona, cu scorul de 4-1, în etapa a patra din Liga Campionilor, în ciuda unei evoluții bune în prima repriză.

Manchester City, campioana Angliei, a înregistrat al treilea eșec consecutiv, fiind învinsă cu 4-1 de Sporting Lisabona în Champions League. Golurile echipei portugheze au fost marcate de Viktor Gyokeres, autorul unui hat-trick, și de Maximiliano Araujo. City deschisese scorul prin Phil Foden, dar a ratat șansa de a reveni în meci după ce Erling Haaland a lovit bara la un penalty. Această înfrângere vine după eliminarea din Cupa Ligii în fața lui Tottenham și înfrângerea din Premier League contra celor de la Bournemouth, fiind pentru prima dată din 2018 când echipa lui Guardiola pierde trei meciuri la rând.

Guardiola: „Vreau să ridic echipa și să depășim acest moment dificil”

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a surprins cu un discurs optimist după această serie de rezultate negative. În loc să se arate dezamăgit, Guardiola a subliniat că este gata să își asume responsabilitatea și să ajute echipa să revină pe linia de plutire. Tehnicianul catalan a declarat că este hotărât să rămână alături de echipă și să facă față provocărilor, chiar dacă se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade ale sale la City.

„Iubesc ce se întâmplă, sunt gata să fac față acestor probleme și să ridic echipa. Nu mă dau bătut. Poate că oamenii se așteaptă să fac asta, dar nu o voi face. Este un moment dificil în termeni de rezultate, dar sunt aici. Vreau să fiu aici și să lupt. Îmi plac provocările, iar jucătorii mă vor urma și vom îndrepta lucrurile”, a spus Guardiola.

Totodată, Guardiola a evidențiat faptul că scorul nu reflectă în totalitate realitatea din teren, mai ales în prima repriză, când echipa sa a avut un joc bun, dar nu a reușit să fructifice ocaziile. Antrenorul catalan a explicat că lipsa concentrării și stabilității emoționale în momentele-cheie ale meciului a permis adversarilor să înscrie goluri decisive.

„Cu Bournemouth nu doar că nu am jucat bine, dar adversarul ne-a fost superior și meritam să pierdem. Azi am făcut o primă repriză foarte bună. Din păcate, ratăm mult, nu ne concretizăm fazele create, iar adversarul ne pedepsește. Emoțional, nu suntem la fel de stabili ca înainte și cedăm prea ușor în defensivă. Dacă am fi fost mai concentrați și mai atenți, nu am fi luat golurile 3 și 4”, a adăugat Guardiola.

Dispută de opinie între Guardiola și Bernardo Silva

După meci, Bernardo Silva a tras un semnal de alarmă, afirmând că echipa trece printr-o „perioadă neagră” și că este necesar să își revină cât mai repede pentru a nu periclita șansele din competițiile în care evoluează. Pep Guardiola, însă, a avut o părere diferită și a încercat să mențină un ton optimist, subliniind că înfrângerile fac parte din fotbal și că obiectivul său este să restabilească disciplina defensivă și să readucă echipa la nivelul de performanță obișnuit.

„Ce am trăit în ultimele sezoane reprezintă excepții, nu reguli. În fotbal, cele mai multe formații pierd, nu cuceresc trofee”, a declarat Guardiola, exprimându-și încrederea că echipa sa va găsi puterea să depășească acest moment critic.

Manchester City va avea ocazia să redreseze situația în duelul cu Osasuna, programat sâmbătă, în La Liga. Guardiola și jucătorii săi sunt conștienți că o victorie este crucială pentru a reduce diferența față de Barcelona, care are un avans de 9 puncte, dar și un meci în minus.