Tot mai mulți români iau în calcul să iasă mai devreme la pensie, să se mai poată bucura de câțiva ani de liniște, după o viață întreagă de muncă. Alegerea, însă, vine cu un preț: pensia se poate reduce semnificativ prin penalizări lunare, care pot ajunge la zeci de procente din venitul lunar, scrie playtech.ro. Legea stabilește clar condițiile pentru pensionarea anticipată și cuantumul diminuărilor aplicate pentru fiecare lună sau an, înainte de vârsta standard.

Ce prevede legea

Potrivit Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată în 2024, există două forme principale de pensionare înainte de termen:

Pensionarea anticipată fără penalizare: este posibilă pentru persoanele care au realizat cel puțin 8 ani peste stagiul complet de cotizare.

este posibilă pentru persoanele care au realizat cel puțin 8 ani peste stagiul complet de cotizare. Pensionarea anticipată parțială: se aplică celor care au stagiul complet de cotizare, dar aleg să iasă cu cel mult 5 ani mai devreme. În acest caz, pensia se diminuează proporțional cu perioada anticipată.

Vârsta standard de pensionare este, în prezent, de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, dar aceasta crește gradual în funcție de anul nașterii.

Diminuarea pensiei

Pentru pensionarea anticipată parțială, pensia se reduce cu 0,15%–0,50% pentru fiecare lună înainte de termen, ceea ce înseamnă între 1,8% și 6% pe an. Penalizarea maximă, de 30%, se aplică celor care ies cu 5 ani mai devreme. După atingerea vârstei standard, pensia se recalculează la valoarea integrală.

Simulând pentru o persoană cu 35 de ani de cotizare și o pensie teoretică de 4.000 de lei lunar:

– 1 an anticipare: pensia scade la 3.856 lei

– 2 ani anticipare: pensia scade la 3.664 lei

– 3 ani anticipare: pensia scade la 3.424 lei

– 4 ani anticipare: pensia scade la 3.136 lei

– 5 ani anticipare: pensia scade la 2.800 lei

Astfel, ieșirea cu cinci ani mai devreme implică o pierdere de 1.200 de lei pe lună, adică peste 14.000 de lei anual.

Cererile pentru pensionarea anticipată se depun la Casa Județeană de Pensii, însoțite de documente care atestă stagiul complet. În această perioadă, veniturile din activități profesionale care atrag contribuții la asigurările sociale, nu se pot cumula cu pensia anticipată.

Pensionarea înainte de termen poate fi o soluție pentru cei epuizați de muncă, însă decizia trebuie evaluată cu atenție. Penalizările aplicate pot reduce semnificativ venitul lunar, iar diferența cumulată pe mai mulți ani devine considerabilă. Este recomandat un calcul personalizat și o analiză atentă a stagiului de cotizare și a beneficiilor pierdute, înainte de a face acest pas.

