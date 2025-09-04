Parlamentul Republicii Moldova afectat de un incendiu

Catalin Serban
incendiu parlament chișinău
Foto Facebook Independent.md, 4 septembrie 2025

Un incendiu s-a produs, joi după-amiază, în clădirea Parlamentului Republicii Moldova.

Autoritățile au fost alertate cu privire la fum dens în clădirea legislativului.

Pompierii au stabilit că în șahta ascensorului, de la stabilizatorul de energie electrică, s-a produs un scurtcircuit.

Scurtcircuitul a avut loc la blocul de alimentare neîntreruptibil al ascensorului, amplasat la etajul tehnic. În consecință, nivelul sporit de intervenție nu s-a confirmat.

Incendiul a fost localizat în scurt timp.

Pompierii, împreună cu angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat, au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii. Nimeni nu a avut de suferit.

Echipajele IGSU au rămas la fața locului pentru gestionarea situației, iar cauza și circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite ulterior.

Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
