Un incendiu s-a produs, joi după-amiază, în clădirea Parlamentului Republicii Moldova.
Autoritățile au fost alertate cu privire la fum dens în clădirea legislativului.
Pompierii au stabilit că în șahta ascensorului, de la stabilizatorul de energie electrică, s-a produs un scurtcircuit.
Scurtcircuitul a avut loc la blocul de alimentare neîntreruptibil al ascensorului, amplasat la etajul tehnic. În consecință, nivelul sporit de intervenție nu s-a confirmat.
Incendiul a fost localizat în scurt timp.
Pompierii, împreună cu angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat, au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii. Nimeni nu a avut de suferit.
Echipajele IGSU au rămas la fața locului pentru gestionarea situației, iar cauza și circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite ulterior.
