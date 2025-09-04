De către

Un incendiu s-a produs, joi după-amiază, în clădirea Parlamentului Republicii Moldova.

Autoritățile au fost alertate cu privire la fum dens în clădirea legislativului.

Pompierii au stabilit că în șahta ascensorului, de la stabilizatorul de energie electrică, s-a produs un scurtcircuit.

Scurtcircuitul a avut loc la blocul de alimentare neîntreruptibil al ascensorului, amplasat la etajul tehnic. În consecință, nivelul sporit de intervenție nu s-a confirmat.

Incendiul a fost localizat în scurt timp.

Pompierii, împreună cu angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat, au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii. Nimeni nu a avut de suferit.

Echipajele IGSU au rămas la fața locului pentru gestionarea situației, iar cauza și circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite ulterior.

