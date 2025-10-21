O furtună extrem de violentă a lovit luni după-amiază regiunea Parisului, provocând pagube materiale importante și chiar un deces. Rafalele de vânt și o posibilă tornadă au doborât copaci, au smuls acoperișuri și au prăbușit trei macarale în mai multe localități din departamentul Val-d’Oise, scrie Le Figaro.

Autoritățile au confirmat că o persoană a murit, iar alte patru sunt grav rănite în orașul Ermont. Alte cinci persoane au suferit răni ușoare.

„O persoană a decedat, patru sunt în stare critică și cinci au fost rănite ușor”, a anunțat prefectura Val-d’Oise, precizând că episodul de vânturi violente „s-a încheiat”. În timpul furtunii, „macarale s-au prăbușit, iar acoperișurile au fost smulse de rafalele de vânt”, au adăugat autoritățile.

La fața locului au intervenit 80 de pompieri, 50 de polițiști și 20 de membri ai serviciului de urgență medicală.

Potrivit site-ului La Chaîne Météo, ultima tornadă mortală din Franța a avut loc în 2008, în localitatea Hautmont, când trei persoane au murit, 18 au fost rănite grav, iar zeci de locuințe au fost distruse.

Una dintre macaralele prăbușite a căzut peste un institut medico-educațional din zona Clos-Fleuri

Pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini cu acoperișuri distruse, copaci căzuți și străzi acoperite de resturi și obiecte aruncate de vânt.

Prefectura Val-d’Oise a anunțat că pompierii și forțele de ordine intervin în continuare în localitățile Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency și Franconville pentru degajarea și securizarea zonelor afectate.

Potrivit cotidianului Le Parisien, una dintre macaralele prăbușite a căzut peste un institut medico-educațional din zona Clos-Fleuri. Și orașele Eaubonne și Franconville au suferit pagube importante.

Un Centru de Coordonare a Operațiunilor (COD), care reunește pompieri, polițiști, jandarmi, echipe medicale de urgență și serviciile rutiere ale consiliului departamental, a fost activat în jurul orei 18:30.

Primăria din Ermont a anunțat pe rețelele sociale că „multe străzi sunt blocate din cauza copacilor căzuți”, iar echipele tehnice lucrează la eliberarea și securizarea zonelor afectate.

Valérie Pécresse, președintele regiunii Île-de-France, a transmis „gânduri pentru locuitorii din Val-d’Oise, victime ale unei tornade violente”, adăugând că regiunea va sprijini comunitățile afectate.

