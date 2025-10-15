Parcul Henri Coandă și Parcul Regina Maria vor suferi schimbări majore/Cum vor arată cele două locuri

Parcul din cartierul Henri Coandă va deveni un spațiu public multifuncțional, accesibil și atractiv pentru toate categoriile de vârstă, iar Parcul Regina Maria va fi reamenajat integral, pe o suprafață de 15.374 de metri pătrați, cu o proporție de 85% spațiu verde.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1, la sediul administrativ din Piața Amzei a avut loc marți o nouă consultare publică pe tema reabilitării Parcului Regina Maria și a amenajării unui nou parc de agrement în cartierul Henri Coandă.

În cadrul discuțiilor, echipa de arhitecți a prezentat conceptele de amenajare și principiile care stau la baza celor două proiecte. Participanții – locuitori ai sectorului, specialiști și reprezentanți ai societății civile – au avut ocazia să analizeze propunerile, să adreseze întrebări și să transmită sugestii privind funcțiunile, designul și modul de integrare a spațiilor verzi în viața comunității.

Mai mulți specialiști se vor ocupa de reamenajarea celor două parcuri

Proiectele Primăriei referitoare la reamenajarea parcurilor urmăresc refacerea peisagistică integrală, fără tăieri de arbori și fără reducerea spațiilor verzi. Lucrările vor fi executate de specialiști în protejarea patrimoniului natural și cultural și vor începe anul viitor.

Proiectul privind parcul din cartierul Henri Coandă propune trei zone tematice, cu o suprafață de peste 50.000 de metri pătrați, cu funcțiuni complementare: locuri de joacă pentru copii de diferite vârste, terenuri de sport, zone de fitness, foișoare, spații pentru relaxare, trasee pentru biciclete și o zonă special amenajată pentru animalele de companie. Prin acest proiect autoritatea locală își propune să creeze centrul verde al cartierului Henri Coandă.

Noul concept referitor la Parcul Regina Maria propune un parc modern și sustenabil, în care natura, sănătatea, digitalizarea și cultura se întâlnesc: grădini senzoriale, trasee pietonale și de alergare permeabile, mobilier urban inteligent cu încărcare solară, foișoare ”smart” pentru activități educative și panouri interactive. Proiectul valorifică identitatea locului și spiritul Reginei Maria, devenind un spațiu de dialog între natură, tehnologie și comunitate.

Sugestiile primite în cadrul consultărilor și prin chestionarele online vor fi analizate și integrate în forma finală a proiectelor, se mai menționează în comunicat.

