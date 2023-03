Pamela Anderson spune că era extrem de timidă înainte de a poza pentru „Playboy”

„Uram felul în care arătam, uram totul”, a recunoscut Pamela Anderson despre timiditatea pe care o simțea înainte de a poza pentru Playboy în 1989, potrivit people.com.

A fost nevoie ca Pamela Anderson să fie centrul atenției pentru a ieși din carapacea ei.

Fosta actriță din „Baywatch”, în vârstă de 55 de ani, a declarat că a pozat pentru prima dată pentru Playboy în 1989 și a reprezentat „primul meu sentiment de libertate”, în timp ce a declarat pentru ET Canada că a suferit de timiditate în copilărie, în timp ce discuta despre noul ei documentar și cartea de memorii.

„Eram extrem de timidă, iar timiditatea a fost ceva atât de rău..Când eram mică, îmi puneam o pălărie pe cap astfel încât nu puteam vedea atât de mult afară”, a explicat ea.

„Uram felul în care arătam, uram totul. Eram atât de timidă și credeam mereu că toată lumea este drăguță, iar eu pur și simplu nu aveam acea încredere în mine”, a adăugat Anderson.

Aproape că a sărit peste șansa de a poza pentru coperta revistei glossy din octombrie 1989, recunoscând că a refuzat la început publicația lui Hugh Hefner.

„Apoi am fost în Vancouver și Playboy m-a abordat de câteva ori, iar eu am refuzat. În cele din urmă, am stat și m-am gândit: ‘De ce nu? Aș putea să încerc asta’. Apoi am ajuns în L.A. și am fost îngrozită”, și-a amintit ea.

„Apoi am făcut prima mea ședință foto cu Playboy… a fost primul flash când am deschis ochii și am simțit că am căzut de pe o stâncă. Am simțit că nu mă puteam controla și a fost primul meu sentiment de libertate. Apoi am pornit la drum”, a continuat Anderson.

