Paige Bueckers a scris istorie în WNBA! Debutanta de la Dallas Wings a doborât recordul legendei Candace Parker

Cu 44 de puncte marcate, Bueckers a reușit cea mai bună performanță individuală a sezonului și a devenit prima debutantă din ligă care atinge această bornă.

Paige Bueckers, jucătoarea de 22 de ani a lui Dallas Wings, a reușit o performanță istorică în WNBA, devenind debutanta cu cele mai multe puncte marcate într-un singur meci. Baschetbalista a înscris 44 de puncte în confruntarea cu Los Angeles Sparks, depășind astfel recordul deținut până acum de Candace Parker (40 de puncte, în 2008).

Tânăra americană, aleasă cu prima selecție în draftul din 2024, a avut un procentaj uluitor: 17 aruncări reușite din 21, patru coșuri de la distanță din tot atâtea încercări și șase libere transformate. În total, Bueckers a contribuit cu 55% din punctele echipei sale, un procentaj cum nu s-a mai înregistrat în ligă din 2004.

Record absolut pentru o debutantă

În istoria WNBA, Cynthia Cooper reușise tot 44 de puncte în 1997, dar la acel moment nu era considerată debutantă, având deja o carieră consolidată în afara Statelor Unite. Astfel, Paige Bueckers a rămas singura jucătoare care deține oficial acest record.

Performanța a venit într-un meci pierdut de Dallas Wings, scor 81-80, după un coș pe sirenă al lui Kelsey Plum pentru Los Angeles Sparks. Totuși, evoluția tinerei baschetbaliste a rămas momentul definitoriu al serii.

Bueckers și-a depășit cu mult precedentul record personal, stabilit tot în acest sezon, de 35 de puncte contra lui Phoenix Mercury. La nivel universitar, cea mai bună performanță fusese de 40 de puncte într-un duel NCAA cu Oklahoma.

Rivalitatea cu Caitlin Clark, motorul noii generații

Presa americană a remarcat imediat impactul tinerei de la Dallas: „Este genul de performanță imposibil de scris într-un scenariu, dar care devine deja obișnuită pentru o jucătoare văzută drept viitoarea Rookie of the Year”, au notat jurnaliștii.

Astfel, Paige Bueckers intră direct în rândul vedetelor ligii, fiind deja văzută drept marea rivală a lui Caitlin Clark, altă jucătoare care redefinește standardele baschetului feminin din SUA.

