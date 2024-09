Ovidiu Hațegan a luat decizia! Ce se întâmplă cu arbitrul român

Ovidiu Hațegan se retrage de la centrul terenului.

Decizia sa vine în contextul în care, din 2025, ar fi urmat să fie retrogradat din categoria Elite pe plan internațional, după câteva evaluări negative, potrivit golazo.ro.

UEFA ar fi dorit să îl păstreze pe Hațegan într-o poziție inferioară, dar acesta nu a fost de acord și a ales să se retragă din activitatea de „central”.

Ultimul meci arbitrat de Hațegan a fost în aprilie 2023, în partida dintre Rapid și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 2-1 pentru olteni.

El l-ar fi informat deja pe Kyros Vassaras, șeful arbitrajului românesc, despre decizia sa, iar Rareș Vidican sau Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs, ar putea să îi ia locul pe lista FIFA.

Reamintim că Hațegan a avut un infarct în 2022. Acesta a fost operat și nu a mai arbitrat, dar a revenit în 2023, în ligile inferioare.

Da, mi s-a explicat medical. Dacă nu aveam viața pe care o aveam și modul echilibrat în care am trăit, probabil că totul mi se întâmpla cu 10 ani mai devreme. Fac parte dintr-un grup de oameni cu un grad ridicat de risc de depunere de colesterol pe arteră. Nu am știut, este trecut. Facem analize medicale la șase luni. Din păcate, eu, nu altcineva, este vinovat. Poate că din ritmul de viață, din tot, am neglijat anumite lucruri, fiind cu colesterolul la nivelul superior, dar nu era ceva extrem de ridicat, declara Hațegan.