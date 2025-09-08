Onana pleacă de la Manchester United! Portarul camerunez va apăra poarta lui Trabzonspor

După critici și meciuri ratate, camerunezul a acceptat împrumutul în Turcia pentru sezonul actual.

Andre Onana (29 de ani) nu va mai continua la Manchester United în această stagiune. Portarul camerunez, adus cu mari speranțe în vara lui 2023 de la Inter Milano pentru 50 de milioane de euro, a acceptat împrumutul la Trabzonspor, mutare confirmată de jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Manchester United și clubul turc ajunseseră deja la un acord pentru transfer, iar jucătorul și-a dat, în cele din urmă, acceptul. Împrumutul este valabil doar pentru actualul sezon, fără clauză de cumpărare definitivă.

Onana nu a prins niciun minut în primele trei etape din Premier League, antrenorul Ruben Amorim preferându-l titular pe Altay Bayindir. În plus, Manchester United l-a transferat recent pe belgianul Senne Lammens, care este văzut drept viitorul titular al porții de pe Old Trafford.

Final tensionat al aventurii la United

Onana a bifat un singur meci în actualul sezon, în Cupa Ligii Angliei, într-o partidă care a rămas în istorie prin deznodământul său. Manchester United a fost eliminată de Grimsby Town, echipă din League Two, după 2-2 la finalul timpului regulamentar și un incredibil 11-12 la loviturile de departajare. În acel joc, „diavolii roșii” au fost conduși chiar cu 0-2.

Adus la United de fostul său antrenor de la Ajax, Erik ten Hag, Onana nu a reușit să se impună. Deși în Olanda câștigase trei titluri în Eredivisie cu Ajax, iar la Inter Milano bifase un sezon solid, inclusiv o finală de Liga Campionilor, prestațiile de la Manchester United au fost marcate de greșeli repetate, care i-au atras critici dure din partea fanilor.

Cariera sa la Ajax s-a întins pe șase sezoane, până în 2022, când a venit liber de contract la Inter. A urmat mutarea de 50 de milioane de euro la United, însă aventura pe Old Trafford pare să se fi încheiat mult mai devreme decât anticipau oficialii englezi.

Pentru Trabzonspor, venirea lui Onana reprezintă o oportunitate de a-și consolida poarta cu un portar experimentat, chiar dacă forma recentă a acestuia a fost contestată în Premier League.

