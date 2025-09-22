Olimpiu Moruțan, din nou pe tușă! Entorsă la gleznă și pauză între două și șase săptămâni

Fostul jucător al FCSB-ului s-a accidentat în meciul câștigat de Aris Salonic pe terenul lui Kifisia și ar putea lipsi mai mult de o lună.

Olimpiu Moruțan (26 de ani) nu scapă de problemele medicale. Titular în partida dintre Aris Salonic și Kifisia (1-0), mijlocașul român a fost schimbat în minutul 40, după ce a acuzat dureri la gleznă.

Examinările medicale efectuate ulterior au arătat că este vorba despre o entorsă. Potrivit presei din Grecia, perioada de recuperare poate varia între două și șase săptămâni, în funcție de răspunsul la tratament și de gravitatea leziunii.

Accidentările, un coșmar pentru Moruțan

Este deja a doua oară în acest sezon când Moruțan este schimbat prematur. La meciul cu Panetolikos, a părăsit terenul după numai 41 de minute, tot din cauza unor probleme medicale.

În ultimul an, accidentările i-au marcat cariera, cea mai gravă fiind ruptura tendonului lui Ahile suferită în aprilie 2024. Atunci a avut nevoie de operație și a stat departe de teren aproape 10 luni.

Un traseu agitat în ultimii patru ani

După despărțirea de FCSB în 2021, Moruțan a trecut prin patru cluburi. Transferat de Galatasaray cu 3 milioane de euro, a fost împrumutat la Pisa și apoi la Ankaragucu. În sezonul trecut a revenit în Serie B, dar italienii nu l-au păstrat după promovare. În această vară, mijlocașul român a ajuns la Aris Salonic, cu care a semnat un contract valabil până în 2028.

