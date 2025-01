Oficial! Denis Ciobotariu a plecat de la Sepsi și a semnat cu Rapid

Denis Ciobotariu (26 de ani) a părăsit oficial clubul Sepsi Sfântu Gheorghe pentru a se alătura Rapidului, în urma unui transfer definitivat în această iarnă.

Sepsi Sfântu Gheorghe a anunțat despărțirea de fundașul central Denis Ciobotariu, care își va continua cariera la Rapid București. Decizia vine după negocieri complexe, în care clubul covăsnean i-a cerut inițial jucătorului să renunțe la salariul pe luna decembrie, o sumă de 8.000 de euro, pentru a facilita transferul. În cele din urmă, s-a ajuns la un acord care a permis mutarea fundașului în Giulești.

Transfer finalizat după negocieri intense

„Denis Ciobotariu părăsește Sepsi OSK și își va continua cariera la Rapid București. Mulțumim lui Denis pentru contribuția sa în echipa noastră și îi urăm succes pe viitor!”, a anunțat Sepsi pe rețelele sociale.

Conform înțelegerii, Rapid a plătit 50.000 de euro pentru transferul lui Denis Ciobotariu, iar clubul covăsnean a reușit să păstreze mijlocașul Omar El Sawy. În plus, Rapid are opțiunea de a-l răscumpăra pe El Sawy în următorul an și jumătate pentru suma de 75.000 de euro, în timp ce Sepsi va păstra un procent de 15% dintr-o eventuală vânzare ulterioară.

Condițiile financiare ale transferului

Denis Ciobotariu, care a evoluat la Sepsi din vara lui 2022, a fost un jucător important pentru echipa covăsneană, strângând 100 de meciuri, în care a marcat 6 goluri și a oferit 2 pase decisive.

La Rapid, Ciobotariu este așteptat să aducă stabilitate în defensivă, mai ales că echipa giuleșteană caută să își consolideze poziția în clasament. Cu un contract substanțial și promisiunea unei prime de instalare generoase, jucătorul se pregătește să debuteze în curând în tricoul alb-vișiniu.

Rapid, o nouă provocare pentru Ciobotariu

Pentru Sepsi, pierderea lui Ciobotariu reprezintă o oportunitate de a genera venituri necesare și de a continua să investească în alte proiecte sportive, menținând în același timp un control strategic asupra tânărului Omar El Sawy.

