Ofertă colosală pentru Lamine Yamal! Al Hilal oferă 400 de milioane de euro pentru starul Barcelonei

Barcelona refuză propunerea saudiților, dar tensiunile din vestiarul catalan pot schimba totul.

Fotbalul mondial este din nou în pragul unui moment istoric. Clubul saudit Al Hilal, condus de antrenorul italian Simone Inzaghi, pregătește o ofertă de proporții pentru tânărul spaniol Lamine Yamal, în vârstă de doar 18 ani: 400 de milioane de euro. Propunerea ar reprezenta cea mai mare sumă oferită vreodată pentru un fotbalist, depășind recordurile stabilite în ultimii ani de cluburile din Arabia Saudită.

Potrivit publicației spaniole Fichajes.net, Al Hilal a luat deja legătura cu departamentul de transferuri al Barcelonei. Răspunsul catalanilor a fost ferm: „Yamal nu este de vânzare”. Clubul consideră că tânărul este o piesă de bază pentru viitorul echipei și că reprezintă esența noii generații formate la La Masia. Spaniolul are contract valabil până în 2031 și o clauză de reziliere uriașă, menită să țină la distanță posibilii pretendenți.

Totuși, surse apropiate vestiarului blaugrana indică faptul că situația internă nu este una liniștită. În ultimele săptămâni, au apărut neînțelegeri între jucători și antrenorul german Hansi Flick, iar Lamine Yamal s-ar fi aflat printre cei nemulțumiți.

„Yamal nu este de vânzare”, au transmis oficialii Barcelonei în comunicatul citat de presa spaniolă.

Tensiuni la Barcelona după înfrângerile cu PSG și Sevilla

Oferta colosală a celor de la Al Hilal vine într-un moment dificil pentru Barcelona. Echipa a pierdut două meciuri consecutive, unul în Liga Campionilor (1-2 cu PSG) și altul în campionat, la Sevilla. Rezultatele slabe au provocat tensiuni între Hansi Flick și vestiarul catalan.

Antrenorul german le-a reproșat jucătorilor lipsa de intensitate la antrenamente și în meciuri, în timp ce fotbaliștii, potrivit surselor spaniole, s-au plâns de o comunicare deficitară din partea staff-ului tehnic. Printre cei care și-au exprimat nemulțumirea s-ar fi numărat și Yamal, care consideră că nu este folosit corespunzător.

În prezent, tânărul atacant traversează o ușoară accidentare, dar Hansi Flick speră să-l aibă complet refăcut pentru El Clásico din 26 octombrie, meciul care ar putea redefini începutul de sezon pentru Barcelona.

Din punct de vedere financiar, Lamine Yamal are un contract solid: un salariu anual de aproximativ 10 milioane de euro și un bonus de semnare de 25 de milioane, distribuit pe durata a șase ani. Totuși, suma uriașă propusă de Al Hilal, combinată cu presiunile interne, ar putea genera discuții în conducerea catalană.

Arabii par deciși să forțeze un transfer imposibil, iar Al Hilal, club care i-a convins deja pe Neymar, Rúben Neves și Milinković-Savić să se alăture proiectului saudit – consideră că o ofertă de 400 de milioane de euro ar fi „imparabilă”.

